El Pais: разговор Путина и Макрона положил конец молчанию европейских лидеров

Телефонные переговоры, прошедшие 1 июля между российским лидером Владимиром Путиным и президентом Франции Эммануэлем Макроном, ознаменовали завершение продолжительного периода изоляции и отсутствия диалога, которых придерживались главы европейских государств в отношении президента России. Об этом пишет газета El Pais.
«Переговоры Путина и Макрона положили конец долгим „блокаде“ и молчанию, которое лидеры европейских стран поддерживали в отношении президента РФ», — говорится в материале El Pais. Также по данным издания, Евросоюз до настоящего времени воздерживался от контактов с Путиным. Исключение составили лишь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и глава правительства Словакии Роберт Фицо.
Накануне впервые за почти три года состоялся телефонный разговор между руководителями России и Франции. Как отмечается в сообщении Елисейского дворца, беседа длилась свыше двух часов. В ходе разговора главы государств обменялись мнениями по поводу развития событий вокруг конфликта между Ираном и Израилем, нанесения американских ударов по иранским ядерным объектам, а также затронули вопросы, связанные с ситуацией на Украине. До этого лидеры двух мировых стран не общались 1024 дня. Во время вчерашней беседы лидеры выразили готовность поддерживать дальнейшие контакты для возможного согласования позиций по актуальным вопросам.
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