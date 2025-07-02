Подросток погиб в аварии на трассе в Ростовской области, еще четверо пострадали. Фото

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Шесть человек пострадали в аварии Ростовской области (архивное фото)
Шесть человек пострадали в аварии Ростовской области (архивное фото) Фото:

В результате столкновения грузового автомобиля и минивэна на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области погиб подросток, еще шесть человек, среди которых четверо несовершеннолетних, получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

«На 861-м километре трассы М-4 „Дон“ столкнулись грузовик и минивэн. Пострадали шесть человек, из них четверо детей. К сожалению, погиб подросток», — говорится в сообщении. 

В настоящее время сотрудники МЧС России ликвидируют последствия дорожно-транспортного происшествия. Пострадавшие были извлечены спасателями и переданы медицинским работникам. Согласно информации ведомства, на месте происшествия задействованы шесть специалистов и две единицы техники.

Сотрудники МЧС России устраняют последствия ДТП в Ростовской области
Сотрудники МЧС России устраняют последствия ДТП в Ростовской области
Фото:

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В результате столкновения грузового автомобиля и минивэна на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области погиб подросток, еще шесть человек, среди которых четверо несовершеннолетних, получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону. «На 861-м километре трассы М-4 „Дон“ столкнулись грузовик и минивэн. Пострадали шесть человек, из них четверо детей. К сожалению, погиб подросток», — говорится в сообщении.  В настоящее время сотрудники МЧС России ликвидируют последствия дорожно-транспортного происшествия. Пострадавшие были извлечены спасателями и переданы медицинским работникам. Согласно информации ведомства, на месте происшествия задействованы шесть специалистов и две единицы техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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