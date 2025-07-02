Режиссер «Таежного романа» Митта госпитализирован

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Александру Митта в марте исполнилось 92 года
Александру Митта в марте исполнилось 92 года Фото:

Российский режиссер Александр Митта попал в больницу. Об этом сообщил его помощник. 

«Сейчас мы знаем, что Александр Наумович в больнице. Больше никакой информацией не располагаю», — пишет ТАСС со ссылкой на свой источник. 

Александру Митта в марте исполнилось 92 года. Советский и российский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер известен своими работами, в том числе, по сериалу «Граница. Таежный роман», фильмам «Гори, гори, моя звезда» и «Друг мой, Колька». 

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Российский режиссер Александр Митта попал в больницу. Об этом сообщил его помощник.  «Сейчас мы знаем, что Александр Наумович в больнице. Больше никакой информацией не располагаю», — пишет ТАСС со ссылкой на свой источник.  Александру Митта в марте исполнилось 92 года. Советский и российский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер известен своими работами, в том числе, по сериалу «Граница. Таежный роман», фильмам «Гори, гори, моя звезда» и «Друг мой, Колька». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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