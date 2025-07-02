Гладков: взорвавшийся БПЛА ранил двух россиян

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От взрыва дрона загорелся автомобиль
От взрыва дрона загорелся автомобиль Фото:

В селе Чайки Белгородской области FPV-дрон ВСУ атаковал автомобиль, в результате чего пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Пострадали два человека. Женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, баротравму и слепое осколочное ранение спины. Бригада скорой доставляет ее в городскую больницу №2 г. Белгорода. Мужчине с баротравмой медицинская помощь оказана на месте, от предложенной госпитализации отказался», — написал Гладков в своем telegram-канале.

После удара дрона загорелся автомобиль. Оперативно прибывшие пожарные ликвидировали возгорание, не допустив его распространения.

Это не первый случай атаки беспилотников на гражданские автомобили в Белгородской области. Ранее, 29 июня, аналогичный инцидент произошел в поселке Красный Пахарь, где в результате удара FPV-дрона ВСУ по микроавтобусу пострадали двое мужчин, получившие баротравмы и осколочные ранения.

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В селе Чайки Белгородской области FPV-дрон ВСУ атаковал автомобиль, в результате чего пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. «Пострадали два человека. Женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, баротравму и слепое осколочное ранение спины. Бригада скорой доставляет ее в городскую больницу №2 г. Белгорода. Мужчине с баротравмой медицинская помощь оказана на месте, от предложенной госпитализации отказался», — написал Гладков в своем telegram-канале. После удара дрона загорелся автомобиль. Оперативно прибывшие пожарные ликвидировали возгорание, не допустив его распространения. Это не первый случай атаки беспилотников на гражданские автомобили в Белгородской области. Ранее, 29 июня, аналогичный инцидент произошел в поселке Красный Пахарь, где в результате удара FPV-дрона ВСУ по микроавтобусу пострадали двое мужчин, получившие баротравмы и осколочные ранения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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