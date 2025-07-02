Бастрыкин занялся проблемами жителей Кизела

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину будет представлен доклад о ходе расследования уголовного дела и проверки по фактам нарушения жилищных прав жителей Кизела Пермского края. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.
«Поводом для внимания федеральных следственных органов стали обращения жителей Кизела в приемную главы СКР. Горожане пожаловались на затянувшийся ремонт многоквартирного дома, поврежденного еще в августе 2023 года. По их словам, строительные работы начались только через год, причем жильцов заранее не предупредили. После демонтажа кровли в квартиры стала проникать дождевая вода, что привело к порче личных вещей», — говорится в telegram-канале СКР.
В настоящее время следственные органы СУ СК России по Пермскому краю расследуют уголовное дело по фату оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Также проводится проверка по признакам халатности. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Дмитрию Головкину доложить о предварительных результатах расследования и о ходе проверки по доводам, изложенным в обращениях граждан.
Ранее URA.RU рассказывало, что в приемную к председателю СК РФ обратилась жительница Кизела. Она сообщила, что их дом 1940 года постройки находится в непригодном для проживания состоянии.
Также Бастрыкину жаловались жильцы многоквартирного дома 1950 года постройки на улице Юбилейной в Кизеле. Несмотря на то, что дом признали аварийным еще в 2017 году, сроки его расселения неоднократно переносились, в последний раз — на 2026 год
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