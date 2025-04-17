17 апреля 2025

Бастрыкин заинтересовался ситуацией с аварийным домом в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
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Дом находится в непригодном для проживания состоянии
Дом находится в непригодном для проживания состоянии Фото:

В приемную к председателю СК РФ обратилась жительница Кизела (Пермский край). Она сообщила, что их дом 1940 года постройки находится в непригодном для проживания состоянии. 

«Конструкции разрушаются, на стенах глубокие трещины, потолочные перекрытия частично обвалились, в помещениях сырость и плесень, горячей воды нет. Из-за серьезного износа четыре года назад дом был признан аварийным. Однако новое жилье жильцам до сих пор не выделили, расселять планируют до 2030 года», — сообщает Следком в telegram-канале. 

Жители опасаются обрушения дома, но их бесконечные жалобы в уполномоченные органы результатов не принесли. СУ СКР по Пермскому краю проводит процессуальную проверку, ее контроль находится в центральном аппарате СКР.

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В приемную к председателю СК РФ обратилась жительница Кизела (Пермский край). Она сообщила, что их дом 1940 года постройки находится в непригодном для проживания состоянии.  «Конструкции разрушаются, на стенах глубокие трещины, потолочные перекрытия частично обвалились, в помещениях сырость и плесень, горячей воды нет. Из-за серьезного износа четыре года назад дом был признан аварийным. Однако новое жилье жильцам до сих пор не выделили, расселять планируют до 2030 года», — сообщает Следком в telegram-канале.  Жители опасаются обрушения дома, но их бесконечные жалобы в уполномоченные органы результатов не принесли. СУ СКР по Пермскому краю проводит процессуальную проверку, ее контроль находится в центральном аппарате СКР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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