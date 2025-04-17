Бастрыкин заинтересовался ситуацией с аварийным домом в Пермском крае

В приемную к председателю СК РФ обратилась жительница Кизела (Пермский край). Она сообщила, что их дом 1940 года постройки находится в непригодном для проживания состоянии.
«Конструкции разрушаются, на стенах глубокие трещины, потолочные перекрытия частично обвалились, в помещениях сырость и плесень, горячей воды нет. Из-за серьезного износа четыре года назад дом был признан аварийным. Однако новое жилье жильцам до сих пор не выделили, расселять планируют до 2030 года», — сообщает Следком в telegram-канале.
Жители опасаются обрушения дома, но их бесконечные жалобы в уполномоченные органы результатов не принесли. СУ СКР по Пермскому краю проводит процессуальную проверку, ее контроль находится в центральном аппарате СКР.
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