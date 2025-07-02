В Тюмени на озере утонул ребенок. Видео

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На акватории работают водолазы
На акватории работают водолазы Фото:

В Тюмени 2 июля на озере Оброчное утонул ребенок. Происшествие произошло в черте города, совсем рядом с жилыми домами. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Тюменской области.

«Вечером 2 июля поступило сообщение о том, что при купании на озере Оброчное в Тюмени утонул ребенок. В настоящее время на месте работают сотрудники МЧС России», — написано в telegram-канале ведомства.

Также сейчас на озере находится полиция. На акватории работают водолазы. Они проводят поисковые работы.

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В Тюмени 2 июля на озере Оброчное утонул ребенок. Происшествие произошло в черте города, совсем рядом с жилыми домами. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Тюменской области. «Вечером 2 июля поступило сообщение о том, что при купании на озере Оброчное в Тюмени утонул ребенок. В настоящее время на месте работают сотрудники МЧС России», — написано в telegram-канале ведомства. Также сейчас на озере находится полиция. На акватории работают водолазы. Они проводят поисковые работы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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