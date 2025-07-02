На акватории работают водолазы
В Тюмени 2 июля на озере Оброчное утонул ребенок. Происшествие произошло в черте города, совсем рядом с жилыми домами. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Тюменской области.
«Вечером 2 июля поступило сообщение о том, что при купании на озере Оброчное в Тюмени утонул ребенок. В настоящее время на месте работают сотрудники МЧС России», — написано в telegram-канале ведомства.
Также сейчас на озере находится полиция. На акватории работают водолазы. Они проводят поисковые работы.
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