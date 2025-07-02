В отношении главы Красноуфимска (Свердловская область) Михаила Конева возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий. Причиной послужило фиктивное оформление на работу председателя городской думы Анатолия Худякова, задержанного в марте этого года.
В мэрии специально для Худякова была создана новая должность — заместителя директора ЖКУ по общим вопросам. «В течение трех лет, с декабря 2021 года по декабрь 2024 года, Худяков получал зарплату, но фактически на этом посту не работал. За это время ему выплатили 2,6 млн рублей», — заявляет РБК. Также рассматривается вопрос о возбуждении против Конева еще одного уголовного дела — по статье о мошенничестве.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СУ СК России по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.
Ранее мэр Красноуфимска Конев неожиданно объявил о проведении встречи с жителями города, посвященной вопросам его развития, вскоре после появления информации о задержании Худякова. Как сообщает URA.RU, задержание произошло непосредственно во время заседания одной из комиссий.
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