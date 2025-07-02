02 июля 2025

На мэра Красноуфимска завели уголовное дело

© Служба новостей «URA.RU»
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Коневу грозит от 3 до 10 лет колонии
Коневу грозит от 3 до 10 лет колонии Фото:

В отношении главы Красноуфимска (Свердловская область) Михаила Конева возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий. Причиной послужило фиктивное оформление на работу председателя городской думы Анатолия Худякова, задержанного в марте этого года.

В мэрии специально для Худякова была создана новая должность — заместителя директора ЖКУ по общим вопросам. «В течение трех лет, с декабря 2021 года по декабрь 2024 года, Худяков получал зарплату, но фактически на этом посту не работал. За это время ему выплатили 2,6 млн рублей», — заявляет РБК. Также рассматривается вопрос о возбуждении против Конева еще одного уголовного дела — по статье о мошенничестве.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СУ СК России по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Ранее мэр Красноуфимска Конев неожиданно объявил о проведении встречи с жителями города, посвященной вопросам его развития, вскоре после появления информации о задержании Худякова. Как сообщает URA.RU, задержание произошло непосредственно во время заседания одной из комиссий.

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В отношении главы Красноуфимска (Свердловская область) Михаила Конева возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий. Причиной послужило фиктивное оформление на работу председателя городской думы Анатолия Худякова, задержанного в марте этого года. В мэрии специально для Худякова была создана новая должность — заместителя директора ЖКУ по общим вопросам. «В течение трех лет, с декабря 2021 года по декабрь 2024 года, Худяков получал зарплату, но фактически на этом посту не работал. За это время ему выплатили 2,6 млн рублей», — заявляет РБК. Также рассматривается вопрос о возбуждении против Конева еще одного уголовного дела — по статье о мошенничестве. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СУ СК России по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит. Ранее мэр Красноуфимска Конев неожиданно объявил о проведении встречи с жителями города, посвященной вопросам его развития, вскоре после появления информации о задержании Худякова. Как сообщает URA.RU, задержание произошло непосредственно во время заседания одной из комиссий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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