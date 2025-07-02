Собчак и Инстасамка договорились об интервью на фоне скандала

Журналист Ксения Собчак и блогер Инстасамка (настоящее имя Дарья Зотеева) решили откровенно поговорить в формате интервью на фоне скандала, который прогремел накануне. Инстасамка заявила, что двое ее коллег Дора и Мэйби Бэйби оказывают негативное воздействие на молодое поколение своим творчеством, хотя она сама еще недавно исполняла скандальные треки. О возможном интервью Собчак и Зотеева договорились в соцсетях.
«Даша, очень круто, что ты наконец решилась на разговор — было бы интересно послушать твою историю. Обещаю, что буду открыта выслушать тебя и поговорить обо всем этом», — написала Собчак в своем telegram-канале. Инстасамка поблагодарила Собчак за возможность рассказать о своих намерениях на большую аудиторию.
Зотеева подчеркнула в своем telegram-канале, что в раннем творчестве она поднимала спорные темы. Она извинилась за дурное влияние на молодое поколение. Собчак посоветовала Инстасамке не заниматься поиском врагом среди исполнителей, а быть толерантной к музыкантам в непростое время.
Ранее Дора опровергла информацию о своем сотрудничестве с исполнителями, признанными иноагентами, а также заявила, что не занимается продвижением нетрадиционных ценностей. Мэйби Бэйби также прокомментировала публикацию Зотеевой. В социальных сетях артистка разместила видеоролик, подписав его как «когда три года думаешь, какой бы выдумать донос». Так Мэйби Бэйби напомнила про свой дисс на Инстасамку, который написала три года назад.
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