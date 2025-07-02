Инстасамка доносит на своих коллег за «непатриотичные» каверы: в конфликт уже вмешалась Собчак

Блогерша и певица Инстасамка (настоящее имя Дарья Зотеева) обвинила исполнительниц Дору (Дарью Шиханову) и Мэйби Бэйби (Викторию Лысюк) в лицемерии и предательстве России. Она отметила, что в последний альбом Доры были включены кавер-версии песен рэпера FACE (Иван Дремин признан в РФ иностранным агентом), который ранее высказывался с критикой в адрес СВО, а также композиции украинской группы «Валентин Стрыкало». Лысюк она также обвинила в пропаганде «разного рода» запрещенных веществ.
В конфликт уже вмешалась журналистка Ксения Собчак. Она обратила внимание, что в песнях и клипах самой Инстасамки также можно найти много запрещенной информации. Все подробности скандала — в материале URA.RU.
С чего начался конфликт исполнительниц
Инстасамка накануне заявила, что двое ее коллег Дора и Мэйби Бэйби оказывают негативное воздействие на молодое поколение, а также исполняют композиции исполнителей, которые либо уехали из России, либо открыто выражают критику в адрес страны. В качестве примера она указала на то, что Шиханова в своем новом альбоме использовала каверы на треки рэпера FACE и группы «Валентин Стрыкало». Об этом Зотеева написала в соцсетях.
«Сами кавера могут быть по содержанию безобидными, но смысл в том, что наша птичка привлекает ваше внимание на тех персон, которые уже несколько лет и в данный момент занимаются угнетением нашей страны, получается, респектуя этим артистам она поддерживает лояльное отношение людей к их творчеству и позиции», — написала Зотеева в своем telegram-канале, обращаясь к Шихановой.
Но на одной лишь Доре критика Инстасамки не закончилась. Она обвинила исполнительницу Мэйби Бэйби в том, что та несколько раз была замечена в «разного рода» пропаганде.
«Лысюк — вторая, кто неоднократно была замечена в пропаганде разного рода, признанной в нашей стране, как экстремистские движения», — написала Инстасамка в этом же посте. Кроме того, она отметила, что на концертах этих девушек охранники выводили из зала людей, которые скандировали «Россия».
Инстасамку возмутило, что исполнительницы спокойно продолжают гастролировать по России, выступать на телевидении и предоставляют своим юным слушателям деструктивный контент. «Грязь только начинает просачиваться, больше инфы совсем скоро», — заключила Зотеева.
Ответ Доры и Мэйби Бэйби
Дора опровергла информацию о своем сотрудничестве с исполнителями, признанными иноагентами, а также заявила, что не занимается продвижением нетрадиционных ценностей. Об этом она написала в соцсетях.
«Упомянутые каверы были выложены восемь лет назад, когда мне было 17 лет, я училась в 11 классе и не начинала профессиональную карьеру. Эти записи не входят в мои альбомы, они были выложены под ником Mental Affection в 2017», — рассказала Дора в telegram-канале.
Девушка попросила не распространять ложь и проверять информацию. Также она призвала «не верить сомнительным персонажам, которые преследуют корыстные цели».
Мэйби Бэйби также прокомментировала публикацию Зотеевой. В социальных сетях артистка разместила видеоролик, подписав его как «когда три года думаешь, какой бы выдумать донос». Так Мэйби Бэйби напомнила про свой дисс на Инстасамку, которую написала три года назад.
В ссору исполнительниц вмешалась Собчак
Телеведущая и журналистка Ксения Собчак выразила свое недовольство в связи с заявлениями Инстасамки. Она отметила, что ранее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина также подавала жалобы на творчество самой певицы. В тот период Собчак выступила в защиту Зотеевой и публично поддержала ее. Об этом журналистка написала соцсетях.
«Прогнувшийся под дракона сам становится драконом — теперь она пытается публично отменить и плодит фейки (фейки, как говорит один там сенатор) про Дору и Мэйби Бэйби», — написала Собчак. Ее сообщение опубликовано в telegram-канале телеведущей.
Собчак обвинила Зотееву в проявлении двойных стандартов. По мнению журналистки, артистка, которая упрекает других исполнителей в создании «разрушающего контента», сама исполняет песни с откровенно сексуальным подтекстом. Собчак подчеркнула, что в композициях Инстасамки присутствует нецензурная лексика, а также тексты, которые могут быть интерпретированы как пропаганда ЛГБТ (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в Российской Федерации).
"Раз Инстасамка начала травлю коллег за старые треки, привлекая общественность, общественности же тоже можно посмотреть на ее творчество прошлых лет (ты в деле с детства, не так ли?). В эту игру можно играть всей Россией, Даша, на каждого из нас найдется статья при желании. <...> Но бумеранг имеет свойство возвращаться", — заключила Собчак.
Конфликт с Кукоякой и влияние Мизулиной
Зотеева уже не в первый раз усматривает в действиях блогеров плоды сомнительного контента. В мае этого года она возмутилась выступлением участника группы «Хлеб» Дениса Кукояки, который выступил на концерте вместе со своей 7-летней дочерью Василисой. На сцене перед зрителями девочка спела припев из композиции, в которой было упоминание мужского полового органа. В результате Инстасамка пригрозила Кукояке судом, заявив, что «не остановится, пока ребенок не будет свободен».
Активная критика Инстасамки в адрес своих коллег началась вскоре после ее встречи с Екатериной Мизулиной. Встреча главы «Лиги безопасного интернета» и рэп-исполнительницы произошла в конце мая 2023 года. После чего стало известно, что Зотеева пообещала Мизулиной удалить все упоминания о запрещенных веществах из своих треков, а также уменьшить в песнях количество матерных слов.
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