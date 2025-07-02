02 июля 2025

Дело о покушении на женщину в Каменске-Уральском дошло до Бастрыкина

© Служба новостей «URA.RU»
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Бастрыкин ждет доклад от руководителя СУ СКР Свердловской области
Бастрыкин ждет доклад от руководителя СУ СКР Свердловской области Фото:

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования дела в Каменске-Уральском (Свердловская область), где на женщину напал мигрант с ножом. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

"В социальных медиа сообщалось, что в городе Каменске-Уральском на местную жительницу напал мужчина с ножом. Отмечается, что пострадавшую увидел проезжавший мимо мужчина, после чего она с ножевыми ранениями была доставлена в медицинское учреждение", — следует из сообщения. Дело заведено по 1 части 105 УК РФ — покушение на убийство.

Известно, что женщина шла мимо гаражей, когда на нее напал мужчина с ножом. Сообщение о раненой появилось в 08:40 2 июля. Злоумышленника ищут в городе и за его пределами.

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Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования дела в Каменске-Уральском (Свердловская область), где на женщину напал мигрант с ножом. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. "В социальных медиа сообщалось, что в городе Каменске-Уральском на местную жительницу напал мужчина с ножом. Отмечается, что пострадавшую увидел проезжавший мимо мужчина, после чего она с ножевыми ранениями была доставлена в медицинское учреждение", — следует из сообщения. Дело заведено по 1 части 105 УК РФ — покушение на убийство. Известно, что женщина шла мимо гаражей, когда на нее напал мужчина с ножом. Сообщение о раненой появилось в 08:40 2 июля. Злоумышленника ищут в городе и за его пределами. .
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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