Дело о покушении на женщину в Каменске-Уральском дошло до Бастрыкина

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования дела в Каменске-Уральском (Свердловская область), где на женщину напал мигрант с ножом. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
"В социальных медиа сообщалось, что в городе Каменске-Уральском на местную жительницу напал мужчина с ножом. Отмечается, что пострадавшую увидел проезжавший мимо мужчина, после чего она с ножевыми ранениями была доставлена в медицинское учреждение", — следует из сообщения. Дело заведено по 1 части 105 УК РФ — покушение на убийство.
Известно, что женщина шла мимо гаражей, когда на нее напал мужчина с ножом. Сообщение о раненой появилось в 08:40 2 июля. Злоумышленника ищут в городе и за его пределами.
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