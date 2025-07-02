02 июля 2025

Пикап-коуч Алекс Лесли оказался в Испании после скандала

© Служба новостей «URA.RU»
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Блогер сбежал в Испанию
Блогер сбежал в Испанию Фото:

Пикап-коуч и блогер Алекс Лесли (настоящее имя Александр Кириллов) уехал в Испанию и оттуда собирается вести эфиры. Об этом рассказал сам Кириллов. За границу он перебрался после скандала, когда призвал фанатов хватать москвичек за ягодицы.

«Сейчас я в Испании. У меня будут эфиры и сториз, все хорошо», — передает газета «Известия» слова пикап-коуча. Лесли добавил, что может уехать в любую страну.

Ранее на Лесли завели уголовное дело о склонении к совершению изнасилования. По данным Следкома, называющий себя «гуру секса и соблазнения» призывал своих фанатов заниматься противоправными действиями сексуального характера в отношении жительниц столицы России. Ранее по всей Москве девушки массово пожаловались на домогательства — мужчины подходили к ним, начинали трогать и предлагали заняться сексом, при этом снимая происходящее на видео.

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Пикап-коуч и блогер Алекс Лесли (настоящее имя Александр Кириллов) уехал в Испанию и оттуда собирается вести эфиры. Об этом рассказал сам Кириллов. За границу он перебрался после скандала, когда призвал фанатов хватать москвичек за ягодицы. «Сейчас я в Испании. У меня будут эфиры и сториз, все хорошо», — передает газета «Известия» слова пикап-коуча. Лесли добавил, что может уехать в любую страну. Ранее на Лесли завели уголовное дело о склонении к совершению изнасилования. По данным Следкома, называющий себя «гуру секса и соблазнения» призывал своих фанатов заниматься противоправными действиями сексуального характера в отношении жительниц столицы России. Ранее по всей Москве девушки массово пожаловались на домогательства — мужчины подходили к ним, начинали трогать и предлагали заняться сексом, при этом снимая происходящее на видео.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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