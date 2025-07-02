ABC: в Соединенных Штатах рухнул самолет с 14 людьми на борту

В США упал самолет
В среду 2 июня в округе Глостер, штат Нью-Джерси, потерпел крушение небольшой одномоторный самолет, на борту которого находились не менее 14 человек. Данную информацию распространила региональная редакция телекомпании ABC.
В результате происшествия пострадали как минимум пять человек, которые были оперативно госпитализированы. Сведения о степени тяжести полученных ими травм пока не уточняются. Инцидент произошел вблизи аэропорта города Уильямстаун около 17:30 по местному времени (01:30 мск 3 июля).
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