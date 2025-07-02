02 июля 2025

ABC: в Соединенных Штатах рухнул самолет с 14 людьми на борту

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В США упал самолет
В США упал самолет Фото:

В среду 2 июня в округе Глостер, штат Нью-Джерси, потерпел крушение небольшой одномоторный самолет, на борту которого находились не менее 14 человек. Данную информацию распространила региональная редакция телекомпании ABC.

В результате происшествия пострадали как минимум пять человек, которые были оперативно госпитализированы. Сведения о степени тяжести полученных ими травм пока не уточняются. Инцидент произошел вблизи аэропорта города Уильямстаун около 17:30 по местному времени (01:30 мск 3 июля).

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В среду 2 июня в округе Глостер, штат Нью-Джерси, потерпел крушение небольшой одномоторный самолет, на борту которого находились не менее 14 человек. Данную информацию распространила региональная редакция телекомпании ABC. В результате происшествия пострадали как минимум пять человек, которые были оперативно госпитализированы. Сведения о степени тяжести полученных ими травм пока не уточняются. Инцидент произошел вблизи аэропорта города Уильямстаун около 17:30 по местному времени (01:30 мск 3 июля).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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