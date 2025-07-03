В Воронежской области прогремели взрывы, аэропорт Тамбова ограничил работу

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В целях безопасности в Тамбове закрыли аэропорт
В целях безопасности в Тамбове закрыли аэропорт Фото:

О громких звуках взрывов сообщают жители Воронежской области. В Тамбове введены ограничения на полеты воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Тамбов», — написал представитель Росавиации в telegram-канале.

Местные жители рассказали telegram-каналу Shot, что слышали несколько взрывов в небе над Воронежем, в Подгоренском районе, в городе Семилуки. Предварительно, работает система ПВО. Местные власти ситуацию пока не прокомментировали. 

Ранее ВСУ нанесли мощный удар по городу Харцызск Донецкой народной республике. Местные жители сообщают, что ударной волной выбило окна во многих подъездах. 

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О громких звуках взрывов сообщают жители Воронежской области. В Тамбове введены ограничения на полеты воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации. «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Тамбов», — написал представитель Росавиации в telegram-канале. Местные жители рассказали telegram-каналу Shot, что слышали несколько взрывов в небе над Воронежем, в Подгоренском районе, в городе Семилуки. Предварительно, работает система ПВО. Местные власти ситуацию пока не прокомментировали.  Ранее ВСУ нанесли мощный удар по городу Харцызск Донецкой народной республике. Местные жители сообщают, что ударной волной выбило окна во многих подъездах. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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