02 июля 2025

В Харцызске прогремел взрыв. Видео

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ВСУ нанесли удар по городу Харцызск в Донецкой народной республики
ВСУ нанесли удар по городу Харцызск в Донецкой народной республики Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины ВСУ нанесли мощный удар по городу Харцызск Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщают местные жители. 

«У нас просто весь дом хрустнул. А у нас ударной волной выбило окна во многих подъездах», — сообщают жители в соцсетях. 

На опубликованных видео запечатлена яркая вспышка, также слышны громкие звуки взрывов. От эпицентра удара в стороны разлетаются искры. Точной информации о разрушениях и жертвах пока не поступало.

За сутки над городами ДНР было перехвачено 113 украинских беспилотников, посягавших на мирное население Донбасса. Военные и спецслужбы предотвратили массированный налет БПЛА, пишет «Национальная служба новостей».

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Вооруженные силы Украины ВСУ нанесли мощный удар по городу Харцызск Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщают местные жители.  «У нас просто весь дом хрустнул. А у нас ударной волной выбило окна во многих подъездах», — сообщают жители в соцсетях.  На опубликованных видео запечатлена яркая вспышка, также слышны громкие звуки взрывов. От эпицентра удара в стороны разлетаются искры. Точной информации о разрушениях и жертвах пока не поступало. За сутки над городами ДНР было перехвачено 113 украинских беспилотников, посягавших на мирное население Донбасса. Военные и спецслужбы предотвратили массированный налет БПЛА, пишет «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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