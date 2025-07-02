Вооруженные силы Украины ВСУ нанесли мощный удар по городу Харцызск Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщают местные жители.
«У нас просто весь дом хрустнул. А у нас ударной волной выбило окна во многих подъездах», — сообщают жители в соцсетях.
На опубликованных видео запечатлена яркая вспышка, также слышны громкие звуки взрывов. От эпицентра удара в стороны разлетаются искры. Точной информации о разрушениях и жертвах пока не поступало.
За сутки над городами ДНР было перехвачено 113 украинских беспилотников, посягавших на мирное население Донбасса. Военные и спецслужбы предотвратили массированный налет БПЛА, пишет «Национальная служба новостей».
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