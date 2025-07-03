Обвиняемый по делу о бракованных бронежилетах оказался бойцом СВО

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Всего было поставлено 20 тысяч некачественных бронежилетов
Всего было поставлено 20 тысяч некачественных бронежилетов Фото:

Генеральный директор группы компаний «Пикет» Андрей Есипов, являющийся главным обвиняемым по делу о поставках некачественных бронежилетов для ВС РФ, выполнял боевые задачи в зоне СВО. Об этом стало известно из Тверского суда Москвы, где идет рассмотрение уголовного дела.

«В деле имеется благодарность Есипову от правительства Чеченской Республики за выполнение служебно-боевых задач в зоне СВО, документы о его награждении ведомственной медалью Минобороны РФ „За укрепление боевого содружества“», — передает слова судьи ТАСС. Есипов также был удостоен благодарности Министерства обороны за обеспечение боевых подразделений свыше тысячи беспилотных летательных аппаратов.

В рамках расследования по делу проходят не менее девяти человек. Помимо Есипова, обвинения предъявлены финансовому директору ГК «Пикет» Виктории Антоновой, бывшему начальнику службы безопасности компании Михаилу Кальченко, а также Сергею Семенихину, Виктору Астапенко, Александру Ермакову и Вячеславу Портянникову.

Следствие вменяет им мошенничество в особо крупном размере, дачу взятки и посредничество во взяточничестве. По версии следствия, обвиняемые организовали поставку в зону СВО 20 тысяч бронежилетов, качество которых не соответствовало установленным требованиям. Размер ущерба оценивается примерно в 2 миллиарда рублей.

Ранее в России рассматривались и другие громкие уголовные дела, связанные с поставками для нужд армии. Так, в июне 2025 года в Мосгорсуде проходили прения по делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, которого обвиняют в хищении более 216 миллионов рублей при закупке паромов для Керченской переправы. Слушания по этому делу также проходят в закрытом режиме из-за наличия государственной тайны.

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Генеральный директор группы компаний «Пикет» Андрей Есипов, являющийся главным обвиняемым по делу о поставках некачественных бронежилетов для ВС РФ, выполнял боевые задачи в зоне СВО. Об этом стало известно из Тверского суда Москвы, где идет рассмотрение уголовного дела. «В деле имеется благодарность Есипову от правительства Чеченской Республики за выполнение служебно-боевых задач в зоне СВО, документы о его награждении ведомственной медалью Минобороны РФ „За укрепление боевого содружества“», — передает слова судьи ТАСС. Есипов также был удостоен благодарности Министерства обороны за обеспечение боевых подразделений свыше тысячи беспилотных летательных аппаратов. В рамках расследования по делу проходят не менее девяти человек. Помимо Есипова, обвинения предъявлены финансовому директору ГК «Пикет» Виктории Антоновой, бывшему начальнику службы безопасности компании Михаилу Кальченко, а также Сергею Семенихину, Виктору Астапенко, Александру Ермакову и Вячеславу Портянникову. Следствие вменяет им мошенничество в особо крупном размере, дачу взятки и посредничество во взяточничестве. По версии следствия, обвиняемые организовали поставку в зону СВО 20 тысяч бронежилетов, качество которых не соответствовало установленным требованиям. Размер ущерба оценивается примерно в 2 миллиарда рублей. Ранее в России рассматривались и другие громкие уголовные дела, связанные с поставками для нужд армии. Так, в июне 2025 года в Мосгорсуде проходили прения по делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, которого обвиняют в хищении более 216 миллионов рублей при закупке паромов для Керченской переправы. Слушания по этому делу также проходят в закрытом режиме из-за наличия государственной тайны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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