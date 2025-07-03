FP: у Бали затонул паром с 65 людьми на борту

У побережья индонезийского острова Бали 2 июля затонул паром, на борту которого находились 65 человек, передает агентство France Presse со ссылкой на представителей местных спасательных служб. По последним данным, 61 человек числится пропавшим без вести, четверых удалось спасти.
«По меньшей мере 61 человек пропал без вести после того, как паром затонул у популярного индонезийского острова Бали поздно вечером в среду», — приводит издание заявление спасателей. По информации источника, на борту находились 53 пассажира и 12 членов экипажа. Были ли среди них россияне пока что неизвестно.
Спасательные работы начались сразу после того, как поступил сигнал бедствия. По информации агентства, паром ушел под воду около 23:20 по местному времени (18:20 мск). Причины происшествия пока не называются. К поисково-спасательной операции привлечены корабли береговой охраны и местные рыболовецкие суда.
Спасатели продолжают обследовать акваторию в районе крушения. Власти Индонезии уточняют списки пассажиров и выясняют обстоятельства случившегося. Операция осложняется темным временем суток и сложными погодными условиями.
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