В Сумах фиксируют отток населения и нежелание сдавать квартиры бойцам ВСУ

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Украинские военные жалуются на нежелание местных сдавать квартиры
Украинские военные жалуются на нежелание местных сдавать квартиры Фото:

Жители города Сумы активно продают недвижимость и покидают регион, при этом категорически отказываются сдавать квартиры украинским военным. Об этом сообщают источники в российских силовых структурах.

«Отток населения из областного центра продолжается, хотя и не носит массового характера. Многие жители уезжают самостоятельно, продавая жилье, но не желают размещать в нем военнослужащих ВСУ. На это, как утверждается, украинские солдаты даже жалуются в социальных сетях», — рассказали в силовых структурах РФ. Их цитирует ТАСС.

Источник уточнил, что принудительная эвакуация жителей приграничных сел Сумской области проводилась еще во время наступления ВСУ на Курском направлении. Сейчас же речь идет о добровольном переезде горожан.

Ранее российские силовые структуры сообщали, что украинские власти стремятся эвакуировать жителей Сум для размещения военнослужащих ВСУ в освободившихся квартирах, при этом среди населения преобладает негативное отношение к размещению военных в жилых домах. Уже в 2022 году часть жителей региона выехала в Россию, а в приграничных населенных пунктах практически не осталось гражданского населения из-за организованной эвакуации.

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Жители города Сумы активно продают недвижимость и покидают регион, при этом категорически отказываются сдавать квартиры украинским военным. Об этом сообщают источники в российских силовых структурах. «Отток населения из областного центра продолжается, хотя и не носит массового характера. Многие жители уезжают самостоятельно, продавая жилье, но не желают размещать в нем военнослужащих ВСУ. На это, как утверждается, украинские солдаты даже жалуются в социальных сетях», — рассказали в силовых структурах РФ. Их цитирует ТАСС. Источник уточнил, что принудительная эвакуация жителей приграничных сел Сумской области проводилась еще во время наступления ВСУ на Курском направлении. Сейчас же речь идет о добровольном переезде горожан. Ранее российские силовые структуры сообщали, что украинские власти стремятся эвакуировать жителей Сум для размещения военнослужащих ВСУ в освободившихся квартирах, при этом среди населения преобладает негативное отношение к размещению военных в жилых домах. Уже в 2022 году часть жителей региона выехала в Россию, а в приграничных населенных пунктах практически не осталось гражданского населения из-за организованной эвакуации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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