В ХМАО за месяц подорожал бензин

За последний месяц в ХМАО зафиксировано повышение цен на автомобильное топливо. Увеличение стоимости составило более 0,62%. Такие опубликовал Росстат.
«Средние потребительские цены на бензин автомобильный на 26 мая 2025 года в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре: 59,07 рубля… Средние потребительские цены на бензин автомобильный на 30 мая 2025 года в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре: 59,44 рубля» — написано в аналитических материалах.
Так, цена марки АИ-92 сейчас равняется 56,33 рубля (55,92 рубля месяцем ранее), АИ-95 — 60,75 рубля (после 60,41), а АИ-98 и выше — 83,19 рубля (после 83,04). Дизельное топливо же сейчас стоит 76,02 рубля, после 75,91 месяцем ранее.
Почти 2 000 литров бензина марки АИ-92 может купить житель Югры ежемесячно в среднем на свою зарплату. По данному показателю округ занял пятое место среди российских регионов.
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