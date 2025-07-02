02 июля 2025
01 июля 2025

В ХМАО за месяц подорожал бензин

© Служба новостей «URA.RU»
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Средняя цена марки АИ-92 в ХМАО сейчас равняется 56,33 рубля
Средняя цена марки АИ-92 в ХМАО сейчас равняется 56,33 рубля Фото:

За последний месяц в ХМАО зафиксировано повышение цен на автомобильное топливо. Увеличение стоимости составило более 0,62%. Такие опубликовал Росстат.

«Средние потребительские цены на бензин автомобильный на 26 мая 2025 года в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре: 59,07 рубля… Средние потребительские цены на бензин автомобильный на 30 мая 2025 года в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре: 59,44 рубля» — написано в аналитических материалах.

Так, цена марки АИ-92 сейчас равняется 56,33 рубля (55,92 рубля месяцем ранее), АИ-95 — 60,75 рубля (после 60,41), а АИ-98 и выше — 83,19 рубля (после 83,04). Дизельное топливо же сейчас стоит 76,02 рубля, после 75,91 месяцем ранее.

Почти 2 000 литров бензина марки АИ-92 может купить житель Югры ежемесячно в среднем на свою зарплату. По данному показателю округ занял пятое место среди российских регионов.

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За последний месяц в ХМАО зафиксировано повышение цен на автомобильное топливо. Увеличение стоимости составило более 0,62%. Такие опубликовал Росстат. «Средние потребительские цены на бензин автомобильный на 26 мая 2025 года в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре: 59,07 рубля… Средние потребительские цены на бензин автомобильный на 30 мая 2025 года в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре: 59,44 рубля» — написано в аналитических материалах. Так, цена марки АИ-92 сейчас равняется 56,33 рубля (55,92 рубля месяцем ранее), АИ-95 — 60,75 рубля (после 60,41), а АИ-98 и выше — 83,19 рубля (после 83,04). Дизельное топливо же сейчас стоит 76,02 рубля, после 75,91 месяцем ранее. Почти 2 000 литров бензина марки АИ-92 может купить житель Югры ежемесячно в среднем на свою зарплату. По данному показателю округ занял пятое место среди российских регионов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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