В Иркутске в городской клинической больнице пациент напал с ножом и газовым баллончиком на медицинских работников. В результате атаки тяжелые ранения получили заместитель главного врача и секретарь. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.
«Сегодня утром в городской клинической больнице № 8 Иркутска произошел вопиющий случай — пациент напал с ножом и газовым баллончиком на медицинских работников», — написал Кобзев в своем telegram-канале. Нападавший был задержан полицией на месте. Как сообщили в Следственном комитете, возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц.
На месте происшествия работают представители правоохранительных органов и министр здравоохранения Иркутской области Андрей Модестов. Кобзев заявил, что пострадавшим и их семьям будет оказана вся необходимая помощь.
Глава региона напомнил, что нападения на медиков происходят не впервые. Он упомянул трагедию в Казачинско-Ленском районе, где при исполнении служебных обязанностей погиб фельдшер. Власти выразили надежду на суровое наказание виновного и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.
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