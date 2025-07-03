Пациент с ножом и баллончиком напал на врачей в больнице Иркутска. Видео

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В Иркутске вооруженный пациент ранил медиков в городской больнице
В Иркутске вооруженный пациент ранил медиков в городской больнице Фото:

В Иркутске в городской клинической больнице пациент напал с ножом и газовым баллончиком на медицинских работников. В результате атаки тяжелые ранения получили заместитель главного врача и секретарь. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. 

«Сегодня утром в городской клинической больнице № 8 Иркутска произошел вопиющий случай — пациент напал с ножом и газовым баллончиком на медицинских работников», — написал Кобзев в своем telegram-канале. Нападавший был задержан полицией на месте. Как сообщили в Следственном комитете, возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц.

На месте происшествия работают представители правоохранительных органов и министр здравоохранения Иркутской области Андрей Модестов. Кобзев заявил, что пострадавшим и их семьям будет оказана вся необходимая помощь.

Глава региона напомнил, что нападения на медиков происходят не впервые. Он упомянул трагедию в Казачинско-Ленском районе, где при исполнении служебных обязанностей погиб фельдшер. Власти выразили надежду на суровое наказание виновного и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.

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В Иркутске в городской клинической больнице пациент напал с ножом и газовым баллончиком на медицинских работников. В результате атаки тяжелые ранения получили заместитель главного врача и секретарь. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.  «Сегодня утром в городской клинической больнице № 8 Иркутска произошел вопиющий случай — пациент напал с ножом и газовым баллончиком на медицинских работников», — написал Кобзев в своем telegram-канале. Нападавший был задержан полицией на месте. Как сообщили в Следственном комитете, возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц. На месте происшествия работают представители правоохранительных органов и министр здравоохранения Иркутской области Андрей Модестов. Кобзев заявил, что пострадавшим и их семьям будет оказана вся необходимая помощь. Глава региона напомнил, что нападения на медиков происходят не впервые. Он упомянул трагедию в Казачинско-Ленском районе, где при исполнении служебных обязанностей погиб фельдшер. Власти выразили надежду на суровое наказание виновного и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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