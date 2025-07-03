В Тамбовской области на предприятии произошел пожар, есть погибшие

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Три человека погибли при пожаре на предприятии в Котовске
Три человека погибли при пожаре на предприятии в Котовске Фото:

В ночь на 3 июля на одном из предприятий в городе Котовск Тамбовской области произошел пожар. По предварительным данным, погибли три человека. Об этом сообщил врио главы региона Евгений Первышов.

«Как доложил глава Котовска Алексей Плахотников, в ночь на 3 июля произошло возгорание на одном из предприятий города. <...> Погибли трое сотрудников», — написал в своем telegram-канале Первышов. Он уточнил, что трое человек пострадали, двое из них были госпитализированы.

По предварительным данным, возгорание стало следствием нарушения технологических процессов. Первышов отметил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, и выразил соболезнования семьям погибших.

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В ночь на 3 июля на одном из предприятий в городе Котовск Тамбовской области произошел пожар. По предварительным данным, погибли три человека. Об этом сообщил врио главы региона Евгений Первышов. «Как доложил глава Котовска Алексей Плахотников, в ночь на 3 июля произошло возгорание на одном из предприятий города. <...> Погибли трое сотрудников», — написал в своем telegram-канале Первышов. Он уточнил, что трое человек пострадали, двое из них были госпитализированы. По предварительным данным, возгорание стало следствием нарушения технологических процессов. Первышов отметил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, и выразил соболезнования семьям погибших.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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