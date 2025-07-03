В Тамбовской области на предприятии произошел пожар, есть погибшие

В ночь на 3 июля на одном из предприятий в городе Котовск Тамбовской области произошел пожар. По предварительным данным, погибли три человека. Об этом сообщил врио главы региона Евгений Первышов.
«Как доложил глава Котовска Алексей Плахотников, в ночь на 3 июля произошло возгорание на одном из предприятий города. <...> Погибли трое сотрудников», — написал в своем telegram-канале Первышов. Он уточнил, что трое человек пострадали, двое из них были госпитализированы.
По предварительным данным, возгорание стало следствием нарушения технологических процессов. Первышов отметил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, и выразил соболезнования семьям погибших.
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