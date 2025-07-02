Дума ХМАО выбрала первого омбудсмена по правам КМНС

Первым уполномоченным по правам коренных и малочисленных народов Севера в ХМАО стала директор музея «Торум Маа» и президент общественной организации «Спасение Югры» Людмила Алферова. Иван Тарханов, сын югорского писателя Андрея Тарханова, был вторым кандидатом, но дума поддержала Алферову.
«Всего поступило пять кандидатур от восьми НКО. По итогам проверки и проведенных собеседований и консультаций. Губернатор внес две кандидатуры: Алферова Людмила Александровна, президент общественной организации „Спасение Югры“, и Тарханов Иван Андреевич, эксперт Общественной палаты», — представил кандидатов первый зам губернатора Югры Павел Тараканов.
Алферова выступила перед депутатами на заседании думы. «Я думаю, что справлюсь с поставленной задачей. За мной большая армия единомышленников, общественников, земляков», — обратилась она к парламентариям. Новый омбудсмен поблагодарила главу региона Руслана Кухарука. Она вспомнила одного из своих наставников — одного из самых доверенных замов экс-губернатора Натальи Комаровой Геннадия Бухтина, умершего от ковида, и его «мягкую школу дипломатии». И поблагодарила омбудсмена ХМАО Наталью Стребкову, уточнив, что работа уполномоченного по правам КМНС благодаря ей начнется не с чистого листа.
Кандидатуру Алферовой поддержало 33 депутата, трое воздержались, еще двое не голосовали. Новый уполномоченный принесла присягу. Губернатор Руслан Кухарук поздравил нового омбудсмена с вступлением в должность.
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