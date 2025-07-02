02 июля 2025

Пермь стала одним из лидеров по росту цен на готовые квартиры

© Служба новостей «URA.RU»
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Квартиры в среднем продают за 5,2 млн рублей
Квартиры в среднем продают за 5,2 млн рублей Фото:

В Перми в июне 2025 года квадратный метр жилья на вторичном рынке подорожал на 0,8%. Это второй показатель по росту цен в российских мегаполисах, рассказали URA.RU специалисты «Яндекс Недвижимости».

«В июне 2025 года на вторичном рынке Перми медианная стоимость квадратного метра составила 109 тысяч рублей, незначительно увеличившись за месяц на 0,8%. При этом количество доступных предложений в городе увеличилось на 0,4% за месяц», — сообщили аналитики. Уточняется, что в среднем готовые квартиры в столице Прикамья стоят 5,2 млн рублей, а их площадь составляет 46,4 квадратных метра.

Больше всего за месяц квадратные метры подорожали в Нижнем Новгороде (на 1,2% до 140 тысяч рублей). Затем идет Пермь, и замыкает тройку лидеров Самара (на 0,4% до 117 тысяч рублей). По словам коммерческого директора «Яндекс Недвижимости» Евгения Белокурова, в июне на рынке недвижимости наблюдалось затишье. Несмотря на снижение спроса, продавцы не спешат уменьшать цены, так как надеются, что осенью ситуация изменится в лучшую сторону.

Ранее URA.RU рассказало, сколько зарплат нужно отложить на покупку однокомнатной квартиры в Перми. По словам аналитиков, копить придется около пяти лет.

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В Перми в июне 2025 года квадратный метр жилья на вторичном рынке подорожал на 0,8%. Это второй показатель по росту цен в российских мегаполисах, рассказали URA.RU специалисты «Яндекс Недвижимости». «В июне 2025 года на вторичном рынке Перми медианная стоимость квадратного метра составила 109 тысяч рублей, незначительно увеличившись за месяц на 0,8%. При этом количество доступных предложений в городе увеличилось на 0,4% за месяц», — сообщили аналитики. Уточняется, что в среднем готовые квартиры в столице Прикамья стоят 5,2 млн рублей, а их площадь составляет 46,4 квадратных метра. Больше всего за месяц квадратные метры подорожали в Нижнем Новгороде (на 1,2% до 140 тысяч рублей). Затем идет Пермь, и замыкает тройку лидеров Самара (на 0,4% до 117 тысяч рублей). По словам коммерческого директора «Яндекс Недвижимости» Евгения Белокурова, в июне на рынке недвижимости наблюдалось затишье. Несмотря на снижение спроса, продавцы не спешат уменьшать цены, так как надеются, что осенью ситуация изменится в лучшую сторону. Ранее URA.RU рассказало, сколько зарплат нужно отложить на покупку однокомнатной квартиры в Перми. По словам аналитиков, копить придется около пяти лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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