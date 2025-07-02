Пермский алкозавод выпустит первую партию корейского соджу в июле

Пермский завод «Пермалко» планирует 10 июля начать первый розлив соджу. Это алкогольный напиток корейского происхождения.
«Производственный процесс будет интегрирован в обновленную стратегию компании, предполагающую вывод на рынок продукции под новыми торговыми марками. Предприятие уже направило заявки на регистрацию бренда Pum Purum для выпуска соджу с различными вкусами, включая манго, персик, клубнику и грейпфрут», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на директора по корпоративным коммуникациям управляющей компании «Алковорлд» Инну Ильину.
Ранее URA.RU рассказывало о пермском заводе «Санфрут», который регистрировал товарный знак Get Fit. Под этим брендом компания нацелилась впускать продовольственные товары и безалкогольные напитки.
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