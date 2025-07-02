02 июля 2025

Пермский алкозавод выпустит первую партию корейского соджу в июле

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Напиток будет иметь различные вкусы, включая манго, персик, клубнику и грейпфрут
Напиток будет иметь различные вкусы, включая манго, персик, клубнику и грейпфрут Фото:

Пермский завод «Пермалко» планирует 10 июля начать первый розлив соджу. Это алкогольный напиток корейского происхождения.

«Производственный процесс будет интегрирован в обновленную стратегию компании, предполагающую вывод на рынок продукции под новыми торговыми марками. Предприятие уже направило заявки на регистрацию бренда Pum Purum для выпуска соджу с различными вкусами, включая манго, персик, клубнику и грейпфрут», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на директора по корпоративным коммуникациям управляющей компании «Алковорлд» Инну Ильину.

Ранее URA.RU рассказывало о пермском заводе «Санфрут», который регистрировал товарный знак Get Fit. Под этим брендом компания нацелилась впускать продовольственные товары и безалкогольные напитки.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермский завод «Пермалко» планирует 10 июля начать первый розлив соджу. Это алкогольный напиток корейского происхождения. «Производственный процесс будет интегрирован в обновленную стратегию компании, предполагающую вывод на рынок продукции под новыми торговыми марками. Предприятие уже направило заявки на регистрацию бренда Pum Purum для выпуска соджу с различными вкусами, включая манго, персик, клубнику и грейпфрут», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на директора по корпоративным коммуникациям управляющей компании «Алковорлд» Инну Ильину. Ранее URA.RU рассказывало о пермском заводе «Санфрут», который регистрировал товарный знак Get Fit. Под этим брендом компания нацелилась впускать продовольственные товары и безалкогольные напитки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...