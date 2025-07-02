Жителям дома в Миассе пригрозили отключить коммунальные услуги

Жителям многоквартирного дома в Миассе Челябинской области пригрозили отключить коммунальные услуги из-за соседей, которые не платят за ЖКХ. В горадминистрации URA.RU рассказали, пострадают ли добросовестные плательщики.
«Из-за должников по коммунальным услугам от нашего дома №28 по улице 60 лет Октября отказалась управляющая компания и хотят отключить все услуги. Я оплачиваю квитанции без задержек, возможно ли такое?», — спрашивает житель дома в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте».
В администрации Миасса собственников заверили, что добросовестным плательщикам коммунальные услуги не отключат. Кроме того, владельцам недвижимости нужно определиться с обслуживающей организацией или взяться за управление домом самим.
«Весь дом отключить от коммунальных услуг не могут, так как есть добросовестные плательщики. В таких ситуациях через суд ресурсоснабжающие организации добиваются отключения коммунальных услуг именно у тех собственников, за которыми числится долг, а добросовестных плательщиков эта мера не коснётся», — уточнили в пресс-службе администрации Миасса.
В мэрии отметили, что жителям следует выбрать, как управлять своим домом — передать другой организации, создать товарищество собственников жилья или организовать непосредственное управление. В последнем случае нужно заключить договор на аварийное обслуживание с подходящей компанией, она обеспечит оперативную реакцию на коммунальные проблемы.
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