Президент Азербайджана готовит важную встречу с партнером России

Президент Азербайджана встретится с премьером Армении для обсуждения мира
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Президент Азербайджана планирует встретиться с президентом Армении в Дубае, пишет Middle East Eye
Президент Азербайджана планирует встретиться с президентом Армении в Дубае, пишет Middle East Eye Фото:

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян планируют встретиться в Дубае для обсуждения мирного соглашения. Об этом пишет Middle East Eye.

«Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев планируют встретиться в  Дубае в конце этого месяца, поскольку две страны продолжают переговоры о заключении мирного соглашения», — указано в материале. Также отмечается, что в последний раз лидеры стран встречались в мае на саммите Европейского политического сообщества в Тиране.

Армения и Азербайджан достигли консенсуса по проекту мирного соглашения еще в марте. Но последние настаивают на нескольких дополнительных условиях, прежде чем соглашение будет подписано.

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян планируют встретиться в Дубае для обсуждения мирного соглашения. Об этом пишет Middle East Eye. «Премьер -министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев планируют встретиться в  Дубае в конце этого месяца , поскольку две страны продолжают переговоры о заключении мирного соглашения», — указано в материале. Также отмечается, что в последний раз лидеры стран встречались в мае на саммите Европейского политического сообщества в Тиране. Армения и Азербайджан достигли консенсуса по проекту мирного соглашения еще в марте. Но последние настаивают на нескольких дополнительных условиях, прежде чем соглашение будет подписано.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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