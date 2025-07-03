Президент Азербайджана готовит важную встречу с партнером России

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян планируют встретиться в Дубае для обсуждения мирного соглашения. Об этом пишет Middle East Eye.
«Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев планируют встретиться в Дубае в конце этого месяца, поскольку две страны продолжают переговоры о заключении мирного соглашения», — указано в материале. Также отмечается, что в последний раз лидеры стран встречались в мае на саммите Европейского политического сообщества в Тиране.
Армения и Азербайджан достигли консенсуса по проекту мирного соглашения еще в марте. Но последние настаивают на нескольких дополнительных условиях, прежде чем соглашение будет подписано.
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