02 июля 2025

Под Челябинском горит комплекс «Резиденция 888»

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в комплексе произошел 3 июля (архивное фото)
Пожар в комплексе произошел 3 июля (архивное фото) Фото:

В СНТ «Урал» около Челябинска на берегу озера Малый Кременкуль горит парк-отель «Резиденция 888». Информацию об этом URA.RU подтвердили в самом комплексе. 

«Да, у нас пожар. Но подробности будут позднее, сейчас не до этого», — сообщили URA.RU в комплексе. 

 По неподтвержденной информации, там могли взорваться газовые баллоны. В пресс-службе регионального ГУ МЧС также подтвердили информацию о пожаре. «Поступил вызов. Силы и средства Челябинского пожарно-спасательного гарнизона следуют к месту», — отметили в ведомстве. 

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В СНТ «Урал» около Челябинска на берегу озера Малый Кременкуль горит парк-отель «Резиденция 888». Информацию об этом URA.RU подтвердили в самом комплексе.  «Да, у нас пожар. Но подробности будут позднее, сейчас не до этого», — сообщили URA.RU в комплексе.   По неподтвержденной информации, там могли взорваться газовые баллоны. В пресс-службе регионального ГУ МЧС также подтвердили информацию о пожаре. «Поступил вызов. Силы и средства Челябинского пожарно-спасательного гарнизона следуют к месту», — отметили в ведомстве. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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