Под Челябинском горит комплекс «Резиденция 888»

Пожар в комплексе произошел 3 июля (архивное фото)
В СНТ «Урал» около Челябинска на берегу озера Малый Кременкуль горит парк-отель «Резиденция 888». Информацию об этом URA.RU подтвердили в самом комплексе.
«Да, у нас пожар. Но подробности будут позднее, сейчас не до этого», — сообщили URA.RU в комплексе.
По неподтвержденной информации, там могли взорваться газовые баллоны. В пресс-службе регионального ГУ МЧС также подтвердили информацию о пожаре. «Поступил вызов. Силы и средства Челябинского пожарно-спасательного гарнизона следуют к месту», — отметили в ведомстве.
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