02 июля 2025

В Пермском крае рухнули продажи товаров на розничных рынках и ярмарках

Продажа товаров на рынках и ярмарках Прикамья составила 77% к уровню 2024 года
© Служба новостей «URA.RU»
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За четыре месяца было продано товаров на миллиард рублей меньше
За четыре месяца было продано товаров на миллиард рублей меньше Фото:

Продажа товаров на розничных рынках и ярмарках Прикамья за январь — май 2025 года составила 77,3% по отношению к прошлому году. Об этом сообщает Пермьстат.

«Оборот розничной торговли края в январе — мае 2025 года на рынках и ярмарках составил 77,3% к уровню прошлого года. В этом году было продано товаров на 5,6 млрд рублей, в то время как годом ранее — на 6,7 млрд рублей», — сообщает ведомство.

Всего же оборот розничной торговли в Пермском крае в январе — мае 2025 года составил сумму 354,5 млрд рублей. Это 101,2% к соответствующему периоду прошлого года.

Ранее URA.RU сообщало, что купить продукцию местных производителей, сладости и сувениры в праздничные дни в Перми можно на Соборной площади, в сквере напротив Театра оперы и балета и на Перми I. 

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Продажа товаров на розничных рынках и ярмарках Прикамья за январь — май 2025 года составила 77,3% по отношению к прошлому году. Об этом сообщает Пермьстат. «Оборот розничной торговли края в январе — мае 2025 года на рынках и ярмарках составил 77,3% к уровню прошлого года. В этом году было продано товаров на 5,6 млрд рублей, в то время как годом ранее — на 6,7 млрд рублей», — сообщает ведомство. Всего же оборот розничной торговли в Пермском крае в январе — мае 2025 года составил сумму 354,5 млрд рублей. Это 101,2% к соответствующему периоду прошлого года. Ранее URA.RU сообщало, что купить продукцию местных производителей, сладости и сувениры в праздничные дни в Перми можно на Соборной площади, в сквере напротив Театра оперы и балета и на Перми I. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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