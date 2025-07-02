В Пермском крае рухнули продажи товаров на розничных рынках и ярмарках

Продажа товаров на розничных рынках и ярмарках Прикамья за январь — май 2025 года составила 77,3% по отношению к прошлому году. Об этом сообщает Пермьстат.
«Оборот розничной торговли края в январе — мае 2025 года на рынках и ярмарках составил 77,3% к уровню прошлого года. В этом году было продано товаров на 5,6 млрд рублей, в то время как годом ранее — на 6,7 млрд рублей», — сообщает ведомство.
Всего же оборот розничной торговли в Пермском крае в январе — мае 2025 года составил сумму 354,5 млрд рублей. Это 101,2% к соответствующему периоду прошлого года.
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