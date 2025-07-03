«Битцевский маньяк» приобрел серьезные заболевания и зависимость

Пожизненно осужденный Александр Пичушкин, известный как «Битцевский маньяк», продолжает испытывать серьезные проблемы со здоровьем, находясь в колонии уже 17 лет. У Пичушкина был диагностирован синдром зависимости от алкоголя второй стадии.
По данным SHOT, несмотря на длительное пребывание в условиях изоляции, алкогольная зависимость перешла лишь в стадию «вынужденной ремиссии». Кроме этого, у Пичушкина наблюдаются и другие серьезные проблемы со здоровьем — у него диагностировано «предожирение». Также в колонии «Полярная сова», где он отбывает наказание, у него развилась пресбиопия обоих глаз, из-за чего он не может хорошо видеть предметы, расположенные вблизи. В связи с этим Пичушкин отказывается работать на швейном станке.
Недавно Пичушкин обратился с просьбой перевести его в колонию, расположенную ближе к Москве. Осужденный мотивировал свое прошение тем, что его родственникам было бы удобнее навещать его. Однако суд отказал в удовлетворении этой просьбы.
Александр Пичушкин был осужден в 2007 году за серию убийств в Битцевском парке Москвы. Он признан виновным в совершении 48 убийств и трех покушениях на убийство. Пичушкин отбывает пожизненное заключение в исправительной колонии особого режима «Полярная сова» в Ямало-Ненецком автономном округе.
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