Акции «Южуралзолота» обвалились на 12% после иска о национализации

После поданного Генпрокуратурой РФ иска о национализации «Южуралзолото группа компаний» («ЮГК», Челябинская область) акции холдинга обвалились на 12,31%. Снижение капитализации произошло всего за один день.
«Стоимость акций ЮГК: 2 июля — 0,5744 рубля за штуку, 3 июня — 0,5037 рубля», — следует из данных графика торгов. Информация взята по состояние на время подготовки материала.
Снижение было еще большим. В 12: 15 по уральскому времени бумага продавалась по 0,4865 рубля. Согласно данным Мосбиржи, количество желающих продать акции превысило число покупающих.
Иск о передаче государству предприятий принадлежащего вице-спикеру заксобрания региона Константину Струкову холдинга «ЮГК» Генпрокуратура направила в суд 3 июля. По данным ведомства, Струков незаконно контролирует ПАО «Южуралзолото» и еще десять компаний, которые оформлены на его дочь и доверенных лиц.
В августе 2024 года Ростехнадзор приостановил деятельность челябинских карьеров холдинга на 90 дней из-за нарушений охраны труда. Суд не поддержал доводы компании о потере доходов работников, определив приоритетом безопасность. Работникам гарантирована сохранение заработка, пока не возобновится работа.
Струков признал нарушения и заявил о планах устранения проблем, а юристы «ЮГК» подали иски к Ростехнадзору. В декабре 2024 года Струков продал 22% акций «ЮГК» компании «ААА Управление Капиталом» от Газпромбанка.
2 июля сотрудники СКР и УФСБ провели обыски в офисах «ЮГК» в связи с уголовными делами о нарушениях природоохранного законодательства. На следующий день стало известно, что Генпрокуратура РФ подала иск о национализации «Южуралзолота» в Советский райсуд Челябинска. Дата рассмотрения иска еще не назначена. В пресс-службе компании комментируя оперативно-следственные действия URA.RU заявили, что «ЮГК» не нарушает природоохранного законодательства. От комментариев на тему национализации пока воздержались.
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