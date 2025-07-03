Центральный райсуд Челябинска 27 июня отправил в СИЗО руководителя проекта «Увильды Парк» Алексея Вахатова по делу о даче взяток банкирам. При этом 10 лет назад этот же суд отправил коммерсанта в колонию за мошенничества. За что Вахатов получил первую уголовку — в материале URA.RU.
Схема «черных риелторов» на миллионы рублей
Вахатова обвинили в обмане своего бизнес-партнера. Он обещал предоставить ему право на владение земельными участками. За это попросил более 33 млн рублей. Обещание же не выполнил, а деньги оставил себе.
Мошенник обманул мошенника
Потерпевшим по делу проходил другой челябинский бизнесмен Александр Сребрянский. Право на землю от Вахатова должно было перейти его компания «Строй-Комплект». Но этого так и не случилось.
Сам же Сребрянский вскоре сам стал фигурантом уголовного дела. В 2019 году его обвинили в мошенничестве. Следствие полагало, что он присвоил деньги дольщиков при возведении многоквартирных жилых домов в Челябинске и Копейске.
Небо в клеточку
По данным URA.RU, в 2015 году Вахатова признали виновным в мошенничестве и приговорили к восьми годам колонии. На стадии апелляции срок был снижен до шести лет. После условно-досрочного освобождения он продолжил заниматься бизнесом.
Новый уголовный виток
Новый уголовный эпизод, связанный с Вахатовым, вскрылся в 2025 году. Силовиков заинтересовало строительство проекта «Увильды Парк» на берегу одноименного озера. У следствия появились данные, что коммерсант заплатил бывшему и действующему сотруднику «Сбера» за помощь в оформлении 1,5-миллиардного кредита для строительства гостиничного комплекса на озере и сокрытие негативной информации о нем самом.
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