03 июля 2025

«Мрачный бэкграунд»: взятка банкирам стала вторым преступным эпизодом в жизни челябинского бизнесмена Вахатова

Обвиняемый во взятке банкирам челябинский бизнесмен был судим за мошенничество
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Вахатов вновь оказался под следствием
Алексей Вахатов вновь оказался под следствием Фото:
новость из сюжета
Дело о взятках менеджерам Сбера за кредит на «Увильды Парк»

Центральный райсуд Челябинска 27 июня отправил в СИЗО руководителя проекта «Увильды Парк» Алексея Вахатова по делу о даче взяток банкирам. При этом 10 лет назад этот же суд отправил коммерсанта в колонию за мошенничества. За что Вахатов получил первую уголовку — в материале URA.RU.

Схема «черных риелторов» на миллионы рублей

Вахатова обвинили в обмане своего бизнес-партнера. Он обещал предоставить ему право на владение земельными участками. За это попросил более 33 млн рублей. Обещание же не выполнил, а деньги оставил себе.

Мошенник обманул мошенника

Потерпевшим по делу проходил другой челябинский бизнесмен Александр Сребрянский. Право на землю от Вахатова должно было перейти его компания «Строй-Комплект». Но этого так и не случилось.

Сам же Сребрянский вскоре сам стал фигурантом уголовного дела. В 2019 году его обвинили в мошенничестве. Следствие полагало, что он присвоил деньги дольщиков при возведении многоквартирных жилых домов в Челябинске и Копейске.

Небо в клеточку

По данным URA.RU, в 2015 году Вахатова признали виновным в мошенничестве и приговорили к восьми годам колонии. На стадии апелляции срок был снижен до шести лет. После условно-досрочного освобождения он продолжил заниматься бизнесом.

Новый уголовный виток

Новый уголовный эпизод, связанный с Вахатовым, вскрылся в 2025 году. Силовиков заинтересовало строительство проекта «Увильды Парк» на берегу одноименного озера. У следствия появились данные, что коммерсант заплатил бывшему и действующему сотруднику «Сбера» за помощь в оформлении 1,5-миллиардного кредита для строительства гостиничного комплекса на озере и сокрытие негативной информации о нем самом.

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Центральный райсуд Челябинска 27 июня отправил в СИЗО руководителя проекта «Увильды Парк» Алексея Вахатова по делу о даче взяток банкирам. При этом 10 лет назад этот же суд отправил коммерсанта в колонию за мошенничества. За что Вахатов получил первую уголовку — в материале URA.RU. Схема «черных риелторов» на миллионы рублей Вахатова обвинили в обмане своего бизнес-партнера. Он обещал предоставить ему право на владение земельными участками. За это попросил более 33 млн рублей. Обещание же не выполнил, а деньги оставил себе. Мошенник обманул мошенника Потерпевшим по делу проходил другой челябинский бизнесмен Александр Сребрянский. Право на землю от Вахатова должно было перейти его компания «Строй-Комплект». Но этого так и не случилось. Сам же Сребрянский вскоре сам стал фигурантом уголовного дела. В 2019 году его обвинили в мошенничестве. Следствие полагало, что он присвоил деньги дольщиков при возведении многоквартирных жилых домов в Челябинске и Копейске. Небо в клеточку По данным URA.RU, в 2015 году Вахатова признали виновным в мошенничестве и приговорили к восьми годам колонии. На стадии апелляции срок был снижен до шести лет. После условно-досрочного освобождения он продолжил заниматься бизнесом. Новый уголовный виток Новый уголовный эпизод, связанный с Вахатовым, вскрылся в 2025 году. Силовиков заинтересовало строительство проекта «Увильды Парк» на берегу одноименного озера. У следствия появились данные, что коммерсант заплатил бывшему и действующему сотруднику «Сбера» за помощь в оформлении 1,5-миллиардного кредита для строительства гостиничного комплекса на озере и сокрытие негативной информации о нем самом.
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