В ХМАО девушка нарвалась на уголовное дело из-за кражи лотерейных билетов

Силовики завели уголовное дело на 19-летнюю жительницу Ханты-Мансийска, подозреваемую в краже лотерейных билетов и денег из организации, в которой она работала. Об этом сообщил telegram-канал «Полиция Югры».
Кражу выявили в ходе ревизии. Оперативники установили личность подозреваемой и задержали ее. «Девушка, находясь при исполнении служебных обязанностей, совершила тайное хищение лотерейных билетов на сумму более 52 тысяч рублей, а также наличных денежных средств на сумму, превышающую 64 тысячи рублей», — говорится в сообщении.
Общий ущерб превысил 116 тысяч рублей. Следователи возбудили уголовное дело по признакам кражи. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения — обязательная явка.
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