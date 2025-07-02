02 июля 2025

В ХМАО девушка нарвалась на уголовное дело из-за кражи лотерейных билетов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Югорчанку подозревают в краже лотереек на сумму более 52 тысяч рублей
Югорчанку подозревают в краже лотереек на сумму более 52 тысяч рублей Фото:

Силовики завели уголовное дело на 19-летнюю жительницу Ханты-Мансийска, подозреваемую в краже лотерейных билетов и денег из организации, в которой она работала. Об этом сообщил telegram-канал «Полиция Югры».

Кражу выявили в ходе ревизии. Оперативники установили личность подозреваемой и задержали ее. «Девушка, находясь при исполнении служебных обязанностей, совершила тайное хищение лотерейных билетов на сумму более 52 тысяч рублей, а также наличных денежных средств на сумму, превышающую 64 тысячи рублей», — говорится в сообщении.

Общий ущерб превысил 116 тысяч рублей. Следователи возбудили уголовное дело по признакам кражи. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения — обязательная явка.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Силовики завели уголовное дело на 19-летнюю жительницу Ханты-Мансийска, подозреваемую в краже лотерейных билетов и денег из организации, в которой она работала. Об этом сообщил telegram-канал «Полиция Югры». Кражу выявили в ходе ревизии. Оперативники установили личность подозреваемой и задержали ее. «Девушка, находясь при исполнении служебных обязанностей, совершила тайное хищение лотерейных билетов на сумму более 52 тысяч рублей, а также наличных денежных средств на сумму, превышающую 64 тысячи рублей», — говорится в сообщении. Общий ущерб превысил 116 тысяч рублей. Следователи возбудили уголовное дело по признакам кражи. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения — обязательная явка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...