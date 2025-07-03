Стало известно о новой попытке прорыва ВСУ в Россию

Российские солдаты успешно отразили попытку прорыва ВСУ в Курскую область
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВСУ попытались прорваться в Курскую область. Штурмовики ВСУ пытались занять населенный пункт Теткино. Об этом пишет telegram-канал «Северный канал».
«На Курском направлении враг совершает безуспешные набеги на Теткино. Одна из штурмовых групп ВСУ попыталась прорваться в районе Бессаловки», — написано в материале.
Сообщается, что атака сил Украины была отбита российскими солдатами. И штурм населенного пункта закончился отступлением ВСУ.
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