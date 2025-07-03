Стало известно о новой попытке прорыва ВСУ в Россию

Северный канал: ВСУ попытались прорваться в Курскую область
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Российские солдаты успешно отразили попытку прорыва ВСУ в Курскую область
Российские солдаты успешно отразили попытку прорыва ВСУ в Курскую область Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ попытались прорваться в Курскую область. Штурмовики ВСУ пытались занять населенный пункт Теткино. Об этом пишет telegram-канал «Северный канал».

«На Курском направлении враг совершает безуспешные набеги на Теткино. Одна из штурмовых групп ВСУ попыталась прорваться в районе Бессаловки», — написано в материале.

Сообщается, что атака сил Украины была отбита российскими солдатами. И штурм населенного пункта  закончился отступлением ВСУ.

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ВСУ попытались прорваться в Курскую область. Штурмовики ВСУ пытались занять населенный пункт Теткино. Об этом пишет telegram-канал «Северный канал». «На Курском направлении враг совершает безуспешные набеги на Теткино. Одна из штурмовых групп ВСУ попыталась прорваться в районе Бессаловки», — написано в материале. Сообщается, что атака сил Украины была отбита российскими солдатами. И штурм населенного пункта  закончился отступлением ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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