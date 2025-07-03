На крупном пермском оборонном заводе сменился топ-менеджер

В АО «Пермский завод „Машиностроитель“ сменился генеральный директор. Решением совета директоров им назначен Александр Шафранович. Об этом URA.RU сообщил источник на предприятии.
«С 26 июня 2025 года генеральным директором АО „Пермский завод „Машиностроитель“ назначен Шафранович Александр Александрович. Он избран сроком на три года“, — сообщил собеседник агентства. Информацию о назначении корреспонденту URA.RU подтвердили на предприятии.
Пермский завод «Машиностроитель»» основан в 1967 году. Он производит ракетно-космическую технику, авиационное оборудование, оборудование для нефтяной промышленности и нефтехимии. С 6 мая 2025 года предприятие возглавлял Андрей Горяев.
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