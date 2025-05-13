13 мая 2025

В Перми меняется топ-менеджмент на двух крупных оборонных заводах

© Служба новостей «URA.RU»
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Генеральным директором обоих предприятий стал Андрей Гаряев
Генеральным директором обоих предприятий стал Андрей Гаряев Фото:

В пермском акционерном обществе «Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов» (АО «УНИКМ») и АО «Пермский завод „Машиностроитель“» сменилось руководство. Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) сменила пермских генеральных директоров на своего представителя — Андрея Горяева.

«КТРВ решила внедрить новую схему управления своими пермскими предприятиями. Как и в институте, на „Машиностроителе“ появится должность исполнительного директора. Пока никаких приказов не подписано, но это будет человек из коллектива завода», — сообщает издание «Коммерсант — Прикамье».

Андрей Горяев стал гендиректором обоих предприятий 6 мая 2025 года. Ранне он занимал должность заместителя генерального директора — заместителя генерального конструктора АО «ВПК „НПО машиностроения“». Предприятие занимается разработкой и производством современных видов ракетной, космической и авиационной техники.

Пермский завод «Машиностроитель»» основано в 1967 году. Завод производит ракетно-космическую технику, авиационное оборудование, оборудование для нефтяной промышленности и нефтехимии. АО «Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов» (УНИИКМ) образовано в 1968 году. На сегодняшний день — ведущее предприятие Пермского края и России по производству изделий из высокотемпературных композиционных материалов.

Ранее URA.RU сообщало о том, что краснокамский бумкомбинат «Кама» Пермского края покидает его гендиректор Владимир Дружков. Он возглавлял предприятие около пяти лет. С 14 апреля Владимир Дружков назначен на должность генерального директора АО «Сыктывкарский ЛПК». Такое решение принял Совет директоров предприятия. Предприятие производит бумагу, картон и сухую товарную целлюлозу. 

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В пермском акционерном обществе «Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов» (АО «УНИКМ») и АО «Пермский завод „Машиностроитель“» сменилось руководство. Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) сменила пермских генеральных директоров на своего представителя — Андрея Горяева. «КТРВ решила внедрить новую схему управления своими пермскими предприятиями. Как и в институте, на „Машиностроителе“ появится должность исполнительного директора. Пока никаких приказов не подписано, но это будет человек из коллектива завода», — сообщает издание «Коммерсант — Прикамье». Андрей Горяев стал гендиректором обоих предприятий 6 мая 2025 года. Ранне он занимал должность заместителя генерального директора — заместителя генерального конструктора АО «ВПК „НПО машиностроения“». Предприятие занимается разработкой и производством современных видов ракетной, космической и авиационной техники. Пермский завод «Машиностроитель»» основано в 1967 году. Завод производит ракетно-космическую технику, авиационное оборудование, оборудование для нефтяной промышленности и нефтехимии. АО «Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов» (УНИИКМ) образовано в 1968 году. На сегодняшний день — ведущее предприятие Пермского края и России по производству изделий из высокотемпературных композиционных материалов. Ранее URA.RU сообщало о том, что краснокамский бумкомбинат «Кама» Пермского края покидает его гендиректор Владимир Дружков. Он возглавлял предприятие около пяти лет. С 14 апреля Владимир Дружков назначен на должность генерального директора АО «Сыктывкарский ЛПК». Такое решение принял Совет директоров предприятия. Предприятие производит бумагу, картон и сухую товарную целлюлозу. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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