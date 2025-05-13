В Перми меняется топ-менеджмент на двух крупных оборонных заводах

В пермском акционерном обществе «Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов» (АО «УНИКМ») и АО «Пермский завод „Машиностроитель“» сменилось руководство. Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) сменила пермских генеральных директоров на своего представителя — Андрея Горяева.
«КТРВ решила внедрить новую схему управления своими пермскими предприятиями. Как и в институте, на „Машиностроителе“ появится должность исполнительного директора. Пока никаких приказов не подписано, но это будет человек из коллектива завода», — сообщает издание «Коммерсант — Прикамье».
Андрей Горяев стал гендиректором обоих предприятий 6 мая 2025 года. Ранне он занимал должность заместителя генерального директора — заместителя генерального конструктора АО «ВПК „НПО машиностроения“». Предприятие занимается разработкой и производством современных видов ракетной, космической и авиационной техники.
Пермский завод «Машиностроитель»» основано в 1967 году. Завод производит ракетно-космическую технику, авиационное оборудование, оборудование для нефтяной промышленности и нефтехимии. АО «Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов» (УНИИКМ) образовано в 1968 году. На сегодняшний день — ведущее предприятие Пермского края и России по производству изделий из высокотемпературных композиционных материалов.
Ранее URA.RU сообщало о том, что краснокамский бумкомбинат «Кама» Пермского края покидает его гендиректор Владимир Дружков. Он возглавлял предприятие около пяти лет. С 14 апреля Владимир Дружков назначен на должность генерального директора АО «Сыктывкарский ЛПК». Такое решение принял Совет директоров предприятия. Предприятие производит бумагу, картон и сухую товарную целлюлозу.
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