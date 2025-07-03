«Давно изношенные»: Сергей Соседов оценил возвращение группы «Тату»

Критик Соседов: время группы «Тату» безвозвратно ушло
© Служба новостей «URA.RU»
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Сергей убежден: время группы «Тату» давно ушло
Сергей убежден: время группы «Тату» давно ушло Фото:

Группе «Тату» не удастся даже немного приблизиться к тому успеху, который был у них раньше. Об этом в разговоре с URA.RU заявил музыкальный критик Сергей Соседов, оценивая новость о возвращении коллектива спустя 14 лет.

«Время группы "Тату" безвозвратно ушло. Другие моды, другие ценности, другие тенденции. Да и девочки изменились — изменились их взгляды на жизнь, их сознание. Им уже не втиснуться в прокрустово ложе старых, давно изношенных музыкальных костюмов», — пояснил Соседов.

Юля Волкова и Лена Катина официально подтвердили слухи о воссоединении группы. 40-летние певицы объявили, что 19 июля у них состоится выступление в Ялте на курорте «Мрия». Означает ли это полноценное воссоединение или это разовая история — покажет время.

Дуэт, созданный продюсером Иваном Шаповаловым, просуществовал с 1999 по 2011 год. Девушки запомнились своими вызывающими песнями, среди которых «Я сошла с ума» и «Нас не догонят», а также дерзкими костюмами и поведением.

«Тату» в 2003 году представляли Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение» с песней «Не верь, не бойся, не проси». По жребию группа выступала 11-й в финале конкурса, проходившем в Риге. «Тату» заняли 3-е место из 26 исполнителей.

После распада коллектива у Юли и Лены были попытки вернуться. В 2014 году они выступили на церемонии открытия Олимпиады в Сочи, а в 2023 году исполнили «Нас не догонят» перед матчем «Зенит» против «Спартака» в Санкт-Петербурге.

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Группе «Тату» не удастся даже немного приблизиться к тому успеху, который был у них раньше. Об этом в разговоре с URA.RU заявил музыкальный критик Сергей Соседов, оценивая новость о возвращении коллектива спустя 14 лет. Юля Волкова и Лена Катина официально подтвердили слухи о воссоединении группы. 40-летние певицы объявили, что 19 июля у них состоится выступление в Ялте на курорте «Мрия». Означает ли это полноценное воссоединение или это разовая история — покажет время. Дуэт, созданный продюсером Иваном Шаповаловым, просуществовал с 1999 по 2011 год. Девушки запомнились своими вызывающими песнями, среди которых «Я сошла с ума» и «Нас не догонят», а также дерзкими костюмами и поведением. «Тату» в 2003 году представляли Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение» с песней «Не верь, не бойся, не проси». По жребию группа выступала 11-й в финале конкурса, проходившем в Риге. «Тату» заняли 3-е место из 26 исполнителей. После распада коллектива у Юли и Лены были попытки вернуться. В 2014 году они выступили на церемонии открытия Олимпиады в Сочи, а в 2023 году исполнили «Нас не догонят» перед матчем «Зенит» против «Спартака» в Санкт-Петербурге.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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