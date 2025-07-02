Скандального депутата думы ХМАО Таги-Заде лишили зарплаты

Дума ХМАО проголосовала за лишение коммуниста-раскольника Халида Таги-Заде зарплаты. Вопрос рассмотрели на заседании окружного парламента.
«Проголосовали за 32 депутата, воздержались пять», — указано в трансляции заседания. Дума поддержала решение комитета по соцразвитию. Таги-Заде лишили статуса депутата на освобожденной основе, против этого проголосовал только один человек.
Решение комитета по соцразвитию было связано в том числе с отказом Таги-Заде прервать отпуск и явиться на комиссию по этике в начале июня, пояснил председатель комитета Василий Филипенко. Заседание экстренно созвал спикер Борис Хохряков после высказывания Таги-Заде о Югре как о возможной исторической родине мигрантов.
Председатель думы еще раз акцентировал, что решение не связано непосредственно с провокационной фразой Таги-Заде. В поддержку скандального экс-коммуниста попытался выступить либерал-демократ Михаил Селюков, но не нашел поддержки коллег.
Дума поддержала решение комитета. Резко высказались и коммунистка Александра Глотова, и лидер югорской «Партии пенсионеров» Владимир Зиновьев. Они призвали коллег и Таги-Заде отвечать за свои слова.
Эсер Михаил Сердюк вообще предложил Таги-Заде покинуть ряды парламентариев. На вопрос справедливоросса, что такое депутат, Таги-Заде отказался отвечать. Но возмутился решению комитета оставить его без зарплаты, заявив, что у него семья и дети. Сердюк, припомнив Таги-Заде скандальное работу в правоохранительных органах, потребовал публичных извинений. «Если вам дорога честь мундира, предлагаю вам сдать мандат», — добавил эсер.
Зарплата депутата думы ХМАО на освобожденной основе, по данным источников URA.RU, выше средней по Югре. «В том числе за счет того, что Таги-Заде был зампредом комитета по соцразвитию. Речь, по неуточненным данным, идет о сумме порядка 200 тысяч рублей», — передает инсайдер.
Таги-Заде еще раз извинился, но попытался переложить вину на журналистов и админов telegram-каналов, якобы исказивших его высказывание — по его словам, оно было сделано в формате предположения, а сам он не хотел ничего плохого. «Я люблю Россию, я здесь живу уже 40 лет», — заявил экс-коммунист. Вопрос о лишении мандата он оставил без ответа. Но попросил прокуратуру проверить законность решения коллег оставить его без денег.
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