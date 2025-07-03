Суд принял обеспечительные меры по иску о национализации «Южуралзолота»

Советский районный суд Челябинска принял обеспечительные меры в рамках рассмотрения иска Генпрокуратуры о национализации компании «Южуралзолото», владельцем которой является вице-спикер заксобрания региона Константин Струков. Эту информацию подтвердили URA.RU в суде.
«Суд в Челябинске принял обеспечительные меры по иску о передаче РФ доли Струкова в ЮГК», — заявили URA.RU в суде. Более подробного комментария не последовало. Вопросы возможной национализации в самом «Южуралзолоте» также не комментируют.
Иск о передаче государству предприятия холдинга «Южуралзолото группа компаний» («ЮГК») поступил в Советский райсуд Челябинска. Генпрокуратура считает, что «используя свои должности и положение в органах государственной власти, Струков незаконно получил под контроль ПАО „Южуралзолото“». Накануне в офисах «Южуралзолота» прошли следственно-оперативные мероприятия с участием сотрудников СКР и ФСБ. Первое заседание по делу назначено на 8 июля.
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