02 июля 2025

Жители ХМАО чаще всего называют своих детей арабскими именами. Скрин

Мухаммад и Амина стали самыми популярными именами в ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Самыми популярными имена за первое полугодие 2025 стали Мухаммад и Амина
Самыми популярными имена за первое полугодие 2025 стали Мухаммад и Амина Фото:

В ХМАО самыми популярными именами для новорожденных за первое полугодие 2025 стали Мухаммад и Амина. Об этом сообщается на портале «ЗАГС».

«Мужские имена: Мухаммад — 190 детей, Михаил — 146, Александр — 119. Женские имена: Амина — 105 новорожденных, София — 103, Анна — 102», — сказано на сайте.

Самыми редкими именами среди мальчиков оказались Мухаммадуллох, Петр и Эльмар. А девочек называют реже всего именами Азэль, Энита и Алла.

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В ХМАО самыми популярными именами для новорожденных за первое полугодие 2025 стали Мухаммад и Амина. Об этом сообщается на портале «ЗАГС». «Мужские имена: Мухаммад — 190 детей, Михаил — 146, Александр — 119. Женские имена: Амина — 105 новорожденных, София — 103, Анна — 102», — сказано на сайте. Самыми редкими именами среди мальчиков оказались Мухаммадуллох, Петр и Эльмар. А девочек называют реже всего именами Азэль, Энита и Алла.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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