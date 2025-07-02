Самыми популярными имена за первое полугодие 2025 стали Мухаммад и Амина
В ХМАО самыми популярными именами для новорожденных за первое полугодие 2025 стали Мухаммад и Амина. Об этом сообщается на портале «ЗАГС».
«Мужские имена: Мухаммад — 190 детей, Михаил — 146, Александр — 119. Женские имена: Амина — 105 новорожденных, София — 103, Анна — 102», — сказано на сайте.
Самыми редкими именами среди мальчиков оказались Мухаммадуллох, Петр и Эльмар. А девочек называют реже всего именами Азэль, Энита и Алла.
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