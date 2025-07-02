02 июля 2025

В Пермский край поступили десятки тонн ягод и фруктов из Киргизии

Россельхознадзор: в Пермский край завезли более 34 тонн продукции из Киргизии
© Служба новостей «URA.RU»
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Вредных организмов в завезенной продукции не обнаружено
Вредных организмов в завезенной продукции не обнаружено Фото:

В 2025 году на территорию Пермского края поступило более 34 тонн свежих ягод и фруктов из Республики Кыргызстан. Об этом сообщает региональное Управление Россельхознадзора.

«С 1 января по 2 июля 2025 года на территорию Пермского края поступило 34,6 тонн свежих ягод клубники, малины, ежевики, черешни, вишни. А также фрукты персики и абрикосы из Республики Кыргызстан», — сообщает ведомство. За аналогичный период 2024 года в регион свежие ягоды и фрукты не поступали.

Например, Управлением Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю был проконтролирован ввоз 4,25 тонны продукции из Кыргызстана. По результатам лабораторного анализа, вредных организмов в продукции не обнаружено.

Ранее URA.RU сообщало, что в период с 1 января по 23 июня 2025 года на территорию Пермского края импортировали 357 тонн свежих огурцов из Республики Казахстан. В аналогичном периоде 2024 года поставки в регион не осуществлялись. 

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В 2025 году на территорию Пермского края поступило более 34 тонн свежих ягод и фруктов из Республики Кыргызстан. Об этом сообщает региональное Управление Россельхознадзора. «С 1 января по 2 июля 2025 года на территорию Пермского края поступило 34,6 тонн свежих ягод клубники, малины, ежевики, черешни, вишни. А также фрукты персики и абрикосы из Республики Кыргызстан», — сообщает ведомство. За аналогичный период 2024 года в регион свежие ягоды и фрукты не поступали. Например, Управлением Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю был проконтролирован ввоз 4,25 тонны продукции из Кыргызстана. По результатам лабораторного анализа, вредных организмов в продукции не обнаружено. Ранее URA.RU сообщало, что в период с 1 января по 23 июня 2025 года на территорию Пермского края импортировали 357 тонн свежих огурцов из Республики Казахстан. В аналогичном периоде 2024 года поставки в регион не осуществлялись. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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