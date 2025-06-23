В Пермский край стали завозить огурцы из неожиданного места

В период с 1 января по 23 июня 2025 года на территорию Пермского края импортировали 357 тонн свежих огурцов из Республики Казахстан. В аналогичном периоде 2024 года поставки в регион не осуществлялись.
«Представители Россельхознадзора 20 июня совместно со специалистами Пермского филиала ФГБУ „ВНИИКР“ провели досмотр партии из 18 тонн свежих огурцов, доставленных из Казахстана. Сотрудники произвели отбор образцов продукции для анализа», — сообщает Управление Россельхознадзора по Пермскому краю на официальном сайте.
Лабораторные исследования показали отсутствие в продукции карантинных объектов. По итогам проверки был выдан акт государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора). Это позволяет реализовывать данную партию на рынке.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в Пермский край из Кыргызстана привезли 4,4 тонны свежей клубники. Ягоды прошли необходимые проверки и поступили в торговые сети региона.
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