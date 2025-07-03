Во «Вконтакте» произошел сбой: страницы соцсети не грузят

В социальной сети «ВКонтакте» зафиксирован сбой, из-за которого пользователи сталкиваются с невозможностью загрузить страницы. Об этом сообщили на сайте «Сбой.рф».
«На основе обращений и отчетов посетителей, сегодня 03 июля 2025 наблюдаются проблемы или сбой у ВКонтакте», — передает сайт. Там отметили, что в течение текущего дня было зарегистрировано 1458 жалоб на работу «ВКонтакте». Наибольшее количество обращений поступило из Москвы (20%), Свердловской области (12%), Санкт-Петербурга (9%) и Республики Башкортостан (6%).
Корреспондент URA.RU убедился, что как компьютерная, так и мобильная версии сайта недоступны. При попытке входа на портал появляется сообщение: «Страница, которую вы ищете, временно недоступна. Попробуйте еще раз позже».
Обновлено в 17:51. VK сообщили ТАСС, что работа соцсети восстановлена.
В мае в работе социальной сети X также произошел масштабный сбой. Количество жалоб достигло 26 тысяч. О проблемах с доступом сообщили жители США, Канады, Нидерландов, Германии, Франции, Белоруссии, передает «360.ru».
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