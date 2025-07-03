Во «Вконтакте» произошел сбой: страницы соцсети не грузят

Сайт «ВКонтакте» не загружается у российских пользователей
© Служба новостей «URA.RU»
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Мобильная версия «ВКонтакте» не загружается
Мобильная версия «ВКонтакте» не загружается Фото:

В социальной сети «ВКонтакте» зафиксирован сбой, из-за которого пользователи сталкиваются с невозможностью загрузить страницы. Об этом сообщили на сайте «Сбой.рф».

«На основе обращений и отчетов посетителей, сегодня 03 июля 2025 наблюдаются проблемы или сбой у ВКонтакте», — передает сайт. Там отметили, что в течение текущего дня было зарегистрировано 1458 жалоб на работу «ВКонтакте». Наибольшее количество обращений поступило из Москвы (20%), Свердловской области (12%), Санкт-Петербурга (9%) и Республики Башкортостан (6%).

Корреспондент URA.RU убедился, что как компьютерная, так и мобильная версии сайта недоступны. При попытке входа на портал появляется сообщение: «Страница, которую вы ищете, временно недоступна. Попробуйте еще раз позже».

Обновлено в 17:51. VK сообщили ТАСС, что работа соцсети восстановлена. 

В мае в работе социальной сети X также произошел масштабный сбой. Количество жалоб достигло 26 тысяч. О проблемах с доступом сообщили жители США, Канады, Нидерландов, Германии, Франции, Белоруссии, передает «360.ru».

Сайт «ВКонтакте» не загружается и на компьютере
Сайт «ВКонтакте» не загружается и на компьютере
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В социальной сети «ВКонтакте» зафиксирован сбой, из-за которого пользователи сталкиваются с невозможностью загрузить страницы. Об этом сообщили на сайте «Сбой.рф». «На основе обращений и отчетов посетителей, сегодня 03 июля 2025 наблюдаются проблемы или сбой у ВКонтакте», — передает сайт. Там отметили, что в течение текущего дня было зарегистрировано 1458 жалоб на работу «ВКонтакте». Наибольшее количество обращений поступило из Москвы (20%), Свердловской области (12%), Санкт-Петербурга (9%) и Республики Башкортостан (6%). Корреспондент URA.RU убедился, что как компьютерная, так и мобильная версии сайта недоступны. При попытке входа на портал появляется сообщение: «Страница, которую вы ищете, временно недоступна. Попробуйте еще раз позже». Обновлено в 17:51. VK сообщили ТАСС, что работа соцсети восстановлена.  В мае в работе социальной сети X также произошел масштабный сбой. Количество жалоб достигло 26 тысяч. О проблемах с доступом сообщили жители США, Канады, Нидерландов, Германии, Франции, Белоруссии, передает «360.ru».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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