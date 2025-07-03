Захарова: Россия согласовала доступ к задержанным в Азербайджане россиянам

Консульский доступ к 13 гражданам РФ, задержанным в Азербайджане, согласован. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Согласован доступ консульских сотрудников к 13 задержанным в Азербайджане гражданам России», — сказала Захарова во время брифинга. Среди задержанных — журналисты, IT-специалисты и предприниматели, оказавшиеся под стражей с 30 июня. Российская сторона выразила недовольство отсутствием допуска дипломатов к задержанным и призвала Баку к соблюдению международных обязательств.
Ранее МИД РФ направило официальный запрос азербайджанским властям с требованием предоставить консульский доступ к задержанным россиянам. По словам Захаровой, посольство России в Баку находится в постоянном контакте с местными властями. В условиях обострения двусторонних отношений Москва призвала Баку вернуться к уровню стратегического союзничества, закрепленного в официальных документах между странами.
Среди задержанных в Азербайджане — IT-специалист Дмитрий Безуглый, сооснователь онлайн-химчистки Airo Антон Драчев, программист Сергей Софронов, предприниматель Александр Вайсеро, психолог Алексей Васильченко и инженер Валерий Дулов. Им предъявлены обвинения в незаконном предпринимательстве, легализации имущества, мошенничестве, а также в кибермошенничестве и транзите наркотиков. Суд в Баку избрал меру пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца.
Эскалация между Москвой и Баку началась после задержания в Екатеринбурге группы граждан Азербайджана по подозрению в совершении преступлений прошлых лет. В ответ азербайджанские власти задержали российских граждан, среди которых оказались журналисты, предприниматели и туристы. Обе стороны обвиняют друг друга в необоснованных арестах.
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