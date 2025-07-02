Что делает МИД России, чтобы вразумить Азербайджан

Россия направила официальный запрос с просьбой предоставить доступ к российским журналистам, находящимся с 30 июня под стражей в Азербайджане. Кроме того, в РФ рассчитывают, что желающие испортить отношения Москвы с Баку воздержатся от дальнейших провокаций.
Также МИД России призвал Баку вернуться к уровню стратегического союзничества с Москвой. С такими заявлениями на брифинге выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Подробнее, что пытается сделать российское дипведомство, чтобы наладить отношения с азербайджанской стороной — в материале URA.RU.
МИД РФ просит предоставить доступ к задержанным журналистам
Москва запросила возможность посещения российских журналистов и IT-специалистов, арестованных в Азербайджане. Однако на данный момент такой возможности не предоставлено, сообщила Захарова.
«Мы запросили, конечно, и возможность посещения российских граждан сотрудниками консульского отдела посольства. Увы, буквально на связи все это время, в онлайн-формате с нашим посольством, послом России <...> К сожалению, на данный момент возможность посещения российских граждан, в том числе и журналистов российского СМИ, не предоставлено», — сказала Захарова.
Она также отметила, что российские дипломаты поддерживают регулярные контакты с властями Азербайджана. По заявлению Захаровой, они продолжают прилагать все усилия для получения разрешения на посещение задержанных журналистов.
Реакция МИД РФ на попытки испортить отношения двух стран
Москва выражает надежду, что силы, стремящиеся навредить российско-азербайджанским отношениям, воздержатся от совершения новых провокационных действий. Поскольку, как отметила Захарова, подобных действий уже было достаточно совершено.
«Мы рассчитываем, что желающие испортить двусторонние отношения воздержатся от дальнейших провокационных шагов. Этих шагов уже было немало. Нужно отметить, что этит шаги наносят серьезный ущерб межгосударственным отношениям», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
Призыв к Азербайджану вернуться к уровню стратегического союзничества
Москва призывает Баку принять меры по возвращению отношений стран к уровню стратегического союзничества. По словам дипломата, он закреплен в официальных документах.
«Мы, конечно, призываем азербайджанскую сторону принять меры по возвращению к уровню межгосударственных отношений, который сформулирован в официальных документах. Напомню, это уровень стратегического союзничества», — отметила Захарова. Она также отметила, что возникающие между двумя государствами вопросы следует решать в партнерском ключе с задействованием политико-дипломатических каналов.
Сведения о закрытии русских школ в Азербайджане
Минобрнауки Азербайджана опровергло распространенные в СМИ сведения о намерении прекратить обучение на русском языке в общеобразовательных учреждениях страны. По этому поводу, подчеркнула Захарова, с азербайджанской стороной ведется постоянный контакт.
«Мы видели сообщения на некоторых медиаресурсах, что якобы в Азербайджане планируется закрытие русскоязычных школ. Через какое-то время, учитывая огромное количество вопросов, которые тут же появились, Министерство образования Азербайджана опровергло эту информацию. Мы внимательно следим за ситуацией, поддерживаем на этот счет постоянный контакт с азербайджанской стороной», — сообщила дипломат.
Россиян попросили учитывать обстановку в Азербайджане при поездках туда
Гражданам России, находящимся на территории Азербайджана или планирующим посещение этой страны, рекомендуется принимать во внимание сложившуюся ситуацию. О получении необходимой информации официальный представитель МИД РФ пообещала делиться с общественностью.
«А тем, кто задает нам вопросы относительно того, стоит ли им планировать свои поездки, что им делать, как им быть в условиях того, что показывают в том числе и азербайджанские телевизионные каналы и сообщают информационные агентства этой страны, конечно, нужно, если наши граждане находятся в Азербайджане, если они планируют поездку, то, конечно, нужно тщательно учитывать текущую обстановку. О дальнейшей информации мы будем с вами делиться», — сказала Захарова.
Кроме того, дипломат отметила, что российское посольство в Азербайджане принимает звонки. В случае чего там готовы предоставить родственникам и близким задержанных российских граждан всю имеющуюся на данный момент информацию.
«У нас уже на данный момент было 11 обращений от людей, которые опознали на кадрах, которые были распространены средствами массовой информации Азербайджана, своих родственников. 11 обращений было от близких людей и родственников тех, кто был задержан, арестован в Азербайджане. Наше посольство находится с ними на связи и будет находиться и дальше», — подчеркнула дипломат.
Что случилось между Россией и Азербайджаном
Азербайджан попросил Россию расследовать задержание граждан своей страны в Екатеринбурге. Следственные мероприятия, связанные с совершением преступлений прошлых лет, прошли в столице Урала 27 июня. По делу проходят 10 подозреваемых. Суд арестовал до 19 июля шестерых — Аяза, Акифа, Мазахира и Бакира Сафаровых, Ахлимана Гянджиева и Шахина Лалаева.
В ответ на это азербайджанские власти 30 июня предприняли аналогичные действия. В результате этих мер были задержаны и арестованы около десяти граждан России. В их числе оказались журналисты радиостанции «Sputnik Азербайджан», предприниматели, а также несколько обычных гражданских лиц. Согласно решению суда, все задержанные были помещены под стражу сроком на четыре месяца.
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