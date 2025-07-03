Скандальная секс-блогер Ирина Боровик призвала пермячек не носить штаны

Скандальная пермская секс-блогер Ирина Боровик запустила новый челлендж
© Служба новостей «URA.RU»
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Цель челленджа — весь месяц носить только юбки и платья
Цель челленджа — весь месяц носить только юбки и платья Фото:

Скандальная пермская секс-блогер, многодетная мать, сексолог и экс-кандидат в мэры Перми Ирина Боровик запустила новый челлендж. Он называется: «Июль — без штанов». 

«Каждый, кто хочет влиться в челлендж, обязуется весь июль ходить без штанов, джинсов, брюк, шорт. Только юбки, только платья, только хардкор», — написала блогер на своей странице в соцсети «ВКонтакте». 

Она добавила, что ежедневно нужно выкладывать фото своего образа и ставить хэштег #июльбезштанов, чтобы искать друг друга, вдохновляться и любоваться. Цель марафона — продержаться 31 день подряд. За это Боровик обещает призы победителям. 

Ранее URA.RU сообщало о том, что главный пермский специалист по сексу собралась замуж за певца SHAMAN после его развода с Еленой Мартыновой. Она заявила URA.RU, что давно мечтала об этом, а теперь появился шанс. Блогер даже связала выступление артиста в 23 сентября 2024 года в Перми и последовавший за этим развод. Ирина Боровик уверяла, что он почувствовал ее любовь.

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Скандальная пермская секс-блогер, многодетная мать, сексолог и экс-кандидат в мэры Перми Ирина Боровик запустила новый челлендж. Он называется: «Июль — без штанов».  «Каждый, кто хочет влиться в челлендж, обязуется весь июль ходить без штанов, джинсов, брюк, шорт. Только юбки, только платья, только хардкор», — написала блогер на своей странице в соцсети «ВКонтакте».  Она добавила, что ежедневно нужно выкладывать фото своего образа и ставить хэштег #июльбезштанов, чтобы искать друг друга, вдохновляться и любоваться. Цель марафона — продержаться 31 день подряд. За это Боровик обещает призы победителям.  Ранее URA.RU сообщало о том, что главный пермский специалист по сексу собралась замуж за певца SHAMAN после его развода с Еленой Мартыновой. Она заявила URA.RU, что давно мечтала об этом, а теперь появился шанс. Блогер даже связала выступление артиста в 23 сентября 2024 года в Перми и последовавший за этим развод. Ирина Боровик уверяла, что он почувствовал ее любовь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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