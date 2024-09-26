Главный пермский специалист по сексу предлагает SHAMAN жениться на ней

Секс-блогер из Перми Боровик собралась замуж за певца SHAMAN после его развода

26 сентября 2024 в 16:30 Размер текста - 17 +

SHAMAN решил разводиться через несколько дней после концерта в Перми Фото: Илья Московец © URA.RU Претендовавшая на пост мэра Перми секс-блоггер Ирина Боровик предлагает певцу SHAMAN жениться на ней после развода с Еленой Мартыновой. Она заявила URA.RU, что давно мечтала об этом, а теперь появился шанс. «SHAMAN мне очень давно нравится. У меня есть знакомый, который возит звезд в Пермь. Я давно его просила сделать так, чтобы я хотя бы рядом с SHAMAN постояла. Пока не получается. Хочу выйти на него замуж! Он такой красивый, лосины у него красивые, ботинки кожаные. Сам блондин! Представляете, какие красивые дети у нас получатся!» — говорит Ирина Боровик. А тот факт, что SHAMAN решил развестись после выступления в Перми (концерт прошел 23 сентября), — это тоже не случайно. Ирина Боровик считает, что он почувствовал ее любовь. Для начала она мечтает принять участие в съемках клипа певца. Надеется, что там он ее заметит, и возникнут чувства. «Я — патриотка! Я — самая популярная секс-блоггер в Перми. Плюс я опытная женщина, а опытная женщина всегда знает, как сделать мужчине приятно, чем его привлечь и как удержать», — рассуждает Боровик. Ранее URA.RU сообщало, что известный певец SHAMAN (Ярослав Дронов) объявил о разводе со второй женой Еленой Мартыновой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Претендовавшая на пост мэра Перми секс-блоггер Ирина Боровик предлагает певцу SHAMAN жениться на ней после развода с Еленой Мартыновой. Она заявила URA.RU, что давно мечтала об этом, а теперь появился шанс. «SHAMAN мне очень давно нравится. У меня есть знакомый, который возит звезд в Пермь. Я давно его просила сделать так, чтобы я хотя бы рядом с SHAMAN постояла. Пока не получается. Хочу выйти на него замуж! Он такой красивый, лосины у него красивые, ботинки кожаные. Сам блондин! Представляете, какие красивые дети у нас получатся!» — говорит Ирина Боровик. А тот факт, что SHAMAN решил развестись после выступления в Перми (концерт прошел 23 сентября), — это тоже не случайно. Ирина Боровик считает, что он почувствовал ее любовь. Для начала она мечтает принять участие в съемках клипа певца. Надеется, что там он ее заметит, и возникнут чувства. «Я — патриотка! Я — самая популярная секс-блоггер в Перми. Плюс я опытная женщина, а опытная женщина всегда знает, как сделать мужчине приятно, чем его привлечь и как удержать», — рассуждает Боровик. Ранее URA.RU сообщало, что известный певец SHAMAN (Ярослав Дронов) объявил о разводе со второй женой Еленой Мартыновой.