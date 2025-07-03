Помилованная Путиным летчица ВСУ снова попала в плен

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После начала специальной военной операции она была мобилизована
После начала специальной военной операции она была мобилизована Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Помилованная президентом России Владимиром Путиным бывший народный депутат и летчица ВСУ, Надежда Савченко, вновь оказалась в российском плену. Об этом заявил украинский журналист Всеволод Филимоненко.

Филимоненко рассказал, что Савченко участвовала в ночной операции 105-й бригады территориальной обороны (ТРО) у села Синьковка под Купянском, где командовала штурмовой ротой. В результате плотного артиллерийского обстрела колонна украинских военных оказалась отрезана, а связь с подразделением была потеряна. Об этом пишет Life

Если сведения о пленении подтвердятся, возвращение Савченко может быть осложнено: согласно Женевской конвенции, ранее освобожденные военнопленные не должны вновь участвовать в боевых действиях. Это может повлиять на ее статус и условия возможного обмена.

Надежда Савченко — известная украинская летчица, бывший народный депутат и участница боевых действий. После начала специальной военной операции она была мобилизована и командовала ротой в 112-й бригаде территориальной обороны. Ее сестра также служит в том же батальоне сапером. В 2014 году Савченко была задержана на территории России и осуждена по обвинению в причастности к гибели российских журналистов. В 2016 году президент России Владимир Путин подписал указ о ее помиловании после просьбы родственников погибших, и Савченко была обменяна на российских граждан.

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Помилованная президентом России Владимиром Путиным бывший народный депутат и летчица ВСУ, Надежда Савченко, вновь оказалась в российском плену. Об этом заявил украинский журналист Всеволод Филимоненко. Филимоненко рассказал, что Савченко участвовала в ночной операции 105-й бригады территориальной обороны (ТРО) у села Синьковка под Купянском, где командовала штурмовой ротой. В результате плотного артиллерийского обстрела колонна украинских военных оказалась отрезана, а связь с подразделением была потеряна. Об этом пишет Life.  Если сведения о пленении подтвердятся, возвращение Савченко может быть осложнено: согласно Женевской конвенции, ранее освобожденные военнопленные не должны вновь участвовать в боевых действиях. Это может повлиять на ее статус и условия возможного обмена. Надежда Савченко — известная украинская летчица, бывший народный депутат и участница боевых действий. После начала специальной военной операции она была мобилизована и командовала ротой в 112-й бригаде территориальной обороны. Ее сестра также служит в том же батальоне сапером. В 2014 году Савченко была задержана на территории России и осуждена по обвинению в причастности к гибели российских журналистов. В 2016 году президент России Владимир Путин подписал указ о ее помиловании после просьбы родственников погибших, и Савченко была обменяна на российских граждан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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