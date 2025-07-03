Ветеринар рассказал, чем полезна и опасна кошачья мята

Кошачья мята — растение, притягивающее кошек словно магнитом. Питомцы стремятся понюхать ее зеленые листья и попробовать на вкус. При этом мята может по-разному действовать на поведение кошки, а иногда и негативно влияет на здоровье. С беседе с URA.RU ветеринарный врач Александр Васильев рассказал, почему кошки любят мяту и чем она может быть опасна.
Что такое кошачья мята
Кошачья мята – многолетнее растение, которое растет всей территории европейской части России, Кавказа, Сибири, Дальнего Востока. Также это растение встречается в Центральной и Южной Европе, Азии, Индии, Непале и Пакистане.
Внешне растение напоминает мелиссу и может достигать 100 см. Это растение можно вырастить и у себя на подоконнике. Горшки с рассадой нужно ставить на солнечной стороне и беречь растения от холода.
Почему кошки любят кошачью мяту
«В кошачьей мяте находятся эфирные масла, которые содержат непеталактон. Кошки реагируют на него, как на феромон, потому что он активирует мозговые центры, отвечающие за поведение», — рассказал ветеринарный врач Александр Васильев. По его словам, запах мяты может влиять на поведение по-разному: некоторые кошки становятся активным, а на других мята действует как успокоительное. Как правило, вдыхая эфирные масла, кошки начинают проявлять активность ко всему вокруг. Однако длится это не долго и минут через 15 животные становятся спокойнее.
Почем кошки только нюхают мяту, а не едят
По словам Александра Васильева, обычно кошки не едят кошачью мяту, а просто нюхают. "Реакция на непеталактон происходит только тогда, когда животное дышит ароматом. Если вы дадите попробовать листья на вкус, то ожидаемого эффекта на его поведение не будет", — рассказал эксперт. Он уточнил, что животные покусывают листья мяты, но только для того, чтобы усилить запах эфирного масла.
Как часто можно давать мяту кошкам
Мяту лучше давать кошкам по мере необходимости, считает ветеринар. "Мяту в качестве успокоительного можно использовать, например, при переезде на новое место или при ссорах между животными", — рассказал Васильев. По его словам, если свежую веточку растения предлагать кошке один-два раза в месяц, то она будет воспринимать это как награду.
Каким кошкам вредна мята
Мята может быть вредна кошкам при беременности. По словам эксперта, употребление такой травы может спровоцировать преждевременные роды и травмировать потомство. «В период половой охоты животным лучше не давать такую траву. Они итак находятся в возбужденном состоянии и могут стать еще агрессивнее», — объяснил ветеринар.
По этой же причине не стоит подпускать животных к этим растениям, если они находятся в состоянии гипервозбудимости. По мнению специалиста, это может быть связано с характером кошки и, если она сама по себе очень активная, то мята может усугубить ее состояние. Болезни желудка, сердца и эпилепсия также являются противопоказанием к употреблению этой травы.
Зачем давать кошачью мяту животному
По словам специалиста, мяту можно использовать, чтобы приучить кота к когтеточке. Траву можно закладывать внутрь предмета, а некоторые когтеточки уже продаются обработанными экстрактом мяты. С помощью этой травы также можно приучать к спальному месту, если кошка реагирует на мяту как на успокоительное. В этом же случае можно класть траву в переноску, если нужно перевести животное. При этом специалист рекомендует сначала проконсультироваться с ветеринаром, чтобы устранить противопоказания.
Какие растения опасны для кошек
Список опасных комнатных растений для животных довольно обширный. Однако проблемы могут быть не в самих растениях, а в веществах, которыми их обрабатывают, рассказывал URA.RU ветеринарный врач Михаил Шеляков.
Эксперт отмечает, что драцена, часто встречающаяся в городских квартирах, представляет опасность для кошек, поскольку является для них токсичным растением. Сок фикуса также содержит ядовитые вещества и провоцирует выраженную боль, отек слизистых оболочек, рвоту и диарею.
В алоэ вера обнаружен сапонин — компонент, способный вызывать у питомцев расстройства пищеварения и раздражение ротовой полости. Азалия содержит опасный алкалоид, который может привести к судорогам, затрудненному дыханию и даже остановке сердца. В составе бегонии присутствует щавелевая кислота, вызывающая ожоги слизистых и отек горла у домашних животных.
Как помочь кошке при отравлении растениями
При первых признаках отравления кошки необходимо эвакуировать животное с места, где оно обнаружило растение и снизить количество токсичных веществ в кишечнике. Для этого нужно дать абсорбенты, посоветовал ветеринарный врач. В более тяжелых случаях нужно доставить животное в ветеринарную клинику.
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