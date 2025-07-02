Губернатор ХМАО Кухарук пресек инсинуации противников первого омбудсмена по КМНС

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук четко обозначил свою позицию по поводу первого уполномоченного по правам коренных и малочисленных народов Севера на заседании окружной думы. Несмотря на распространяющиеся в сети обвинения в кулуарности выбора КМНС, он поддержал нового омбудсмена и заявил, что глава региона поставил тому задачу нести миссию по защите прав и интересов этой категории жителей.
«Мы сделали сегодня тот шаг, который завершит многоступенчатую процедуру совершения всех тех неподъемных действий, позволяющих нам уже определить того человека, то лицо, которое станет сегодня представителем, прежде всего, людей, которые относятся к коренным малочисленным народам севера, поживающих на территории Югры. Это более 30 тысяч человек, если быть точным, более 32 тысяч. Ну и, соответственно, с другой стороны, тот человек, который сегодня от губернатора несет ту самую миссию, ту самую позицию по защите прав и интересов жителей, которые относятся к этой категории. <...> Я хочу, чтобы вы слышали, знали мою позицию. Этот человек, невзирая на свой жизненный путь такой общественной нагрузки, должен объединить всех представителей этой категории», — заявил Кухарук.
После согласования Ассамблеей КМНС и комитетом думы ХМАО кандидатуры Людмилы Алферовой в соцсетях развернулась кампания против нее. Заявителей возмутило, что Алферова уже занимает пост президента «Спасения Югры» и директора музея «Торум Маа». Источники в политическом истеблишменте региона предполагают, что посев жалоб от «возмущенных аборигенов» вызван искусственно и связан с одной из коренных общин, председатель которой фактически не проживает в ней, а давно переехал в большой город. «Он не является субъектом права территорий традиционного природопользования регионального значения в Югре, следовательно, не состоит в Реестре», — замечает инсайдер.
Точку в истории поставил губернатор. «У нас должна быть расширенная встреча со всеми людьми, кто направлял других кандидатов. Предлагаю позвать абсолютно всех кандидатов, которые были к нам направлены. Предлагаю пригласить широкую общественность, провести широкое обсуждение в части наших дальнейших планов. И это, по большему счету, ляжет в основу всей дальнейшей работы уполномоченного. Вот именно в таком ключе я бы хотел, чтобы мы воспринимали новую должность, должностное лицо, новую структурную единицу — очень серьезную, сильную, которая сегодня объединяет не просто те органы власти, которые реализуют полномочия, связанные с сохранением культуры, традиций, истории народов Севера, но в том числе и объединял и представлял в своем лице всех тех, кто проживает на территории Югры», — отметил Кухарук.
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