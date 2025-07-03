Путин и Трамп обсудили события в Сирии

Путин и Трамп обсудили Сирию 3 июля
Во время телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа была затронута тема Сирии. Детали переговоров озвучил помощник Путина Юрий Ушаков.
«Затрагивалось также последнее развитие событий в Сирии. На этом направлении российская и американская стороны аналогичным образом будут продолжать диалог», — сообщил Ушаков журналистам. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
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