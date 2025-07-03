Путин и Трамп обсудили события в Сирии

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин и Трамп обсудили Сирию 3 июля
Путин и Трамп обсудили Сирию 3 июля Фото:

Во время телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа была затронута тема Сирии. Детали переговоров озвучил помощник Путина Юрий Ушаков.

«Затрагивалось также последнее развитие событий в Сирии. На этом направлении российская и американская стороны аналогичным образом будут продолжать диалог», — сообщил Ушаков журналистам. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Во время телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа была затронута тема Сирии. Детали переговоров озвучил помощник Путина Юрий Ушаков. «Затрагивалось также последнее развитие событий в Сирии. На этом направлении российская и американская стороны аналогичным образом будут продолжать диалог», — сообщил Ушаков журналистам. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...